IA revela la FECHA en que Cristiano Ronaldo anotará su gol 1,000; ¿cuánto falta?

El nombre de Cristiano Ronaldo se ha vuelto tendencia en las redes sociales en los últimos días gracias a la polémica generada con la Selección de Portugal, así como por la necesidad que el lusitano tiene de llegar y, a su vez, superar la marca de los 1,000 goles en su carrera profesional.

Mundo de Gigantes Cristiano Ronaldo

Y es que, con casi 42 años de edad, el último gran objetivo de Cristiano Ronaldo a nivel profesional es superar las 1,000 anotaciones, una marca que nadie ha logrado hasta ahora. Ante ello, fue la Inteligencia Artificial quien dio a conocer la fecha en que esto se podría cumplir.

¿Cuándo romperá Cristiano Ronaldo la marca de los 1,000 goles, según la IA?

Se le preguntó a la Inteligencia Artificial Google Gemini la fecha en la que Cristiano Ronaldo podría romper la marca de los 1,000 goles considerando que, en estos momentos, suma 979 dianas, motivo por el cual le restarían 22 tantos para obtener este último gran objetivo.

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De acuerdo con la IA, la fecha estimada en la que Cristiano Ronaldo llegaría a esta marca podría estar entre febrero y abril del 2027, esto considerando el promedio habitual de goles que tiene en el Al Nassr y la cuota goleadora que tuvo con la Selección de Portugal en el pasado.

Del mismo modo, Google Gemini explica que se calculan alrededor de 22 y 30 partidos oficiales para que Cristiano pueda sumar 22 goles más y, con ello, pueda romper la marca de los 1,000 tantos, misma que, según estas proyecciones, se daría cuando haya cumplido los 42 años.

¿En qué equipos anotó más goles Cristiano Ronaldo?

Si bien en todos los equipos en los que ha estado la cuota goleadora de Cristiano Ronaldo es espectacular al registrar más de 100 dianas en cada uno de estos (salvo el Sporting), la realidad es que en ninguna institución le fue tan bien como en el Real Madrid, club en donde registró 450 goles en 438 partidos.