Cristiano Ronaldo, futbolista: “Yo combino el gimnasio con otros ejercicios para fortalecer los músculos”

Así como Cristiano Ronaldo ya ha dejado frases célebres sobre futbol, también ha compartido algunos detalles de su preparación física. A lo largo de su carrera, el delantero portugués ha destacado por su disciplina y por complementar los entrenamientos con el equipo con distintas rutinas en el gimnasio.
Mientras que CR7 se ha retirado de Portugal, sus métodos de entrenamiento siguen despertando interés entre los aficionados al fitness. En una entrevista con Sport Life publicada en 2017, cuando jugaba en el Real Madrid, explicó cómo utiliza el gimnasio para recuperar, fortalecer y trabajar diferentes capacidades físicas.
Cristiano Ronaldo explica qué hace además del gimnasio
“Todos los días intento completar mi entrenamiento. En función de lo que he hecho con el Madrid, utilizo el gimnasio para recuperar, fortalecer, hacer ejercicios de propiocepción o tonificar”, explicó Ronaldo. También señaló que adapta el trabajo individual a las exigencias de cada sesión con el equipo.
El portugués destacó además la importancia de la concentración para rendir al máximo. Según contó, se toma unos minutos a solas antes de salir al campo para prepararse mentalmente y estar enfocado en el partido.
Además, CR7 aseguró que la alimentación también es una parte fundamental del entrenamiento. En aquella entrevista, vinculó el cuidado de la dieta con el trabajo físico necesario para desarrollar la musculatura abdominal.
Mejores 5 ejercicios fitness de Cristiano Ronaldo
Durante la inauguración de su cadena de gimnasios CR7 Crunch Fitness, el delantero encabezó una clase en la que presentó cinco ejercicios. Estas fueron las actividades que compartió:
- Step Up to Lunge: combina movimientos de pierna para trabajar principalmente los cuádriceps. También exige coordinación y equilibrio durante la ejecución.
- Battle Rope: utiliza cuerdas de entrenamiento para trabajar los brazos y los hombros. Se realiza desde una posición de sentadilla y la intensidad depende de la duración del movimiento.
- Sumo Squat to Squat Jump Plank to Jacks: ejercicio que combina sentadillas, saltos y movimientos cardiovasculares con una banda elástica.
- Sumo Deadlift: trabajo de fuerza para el tren inferior, con especial participación de los abductores. La dificultad puede variar según el peso utilizado.
- Ladder Drill 2 in 2 Out: ejercicio de coordinación y resistencia cardiovascular que consiste en avanzar por una escalera de agilidad alternando la apertura y el cierre de las piernas.