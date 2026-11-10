Cristiano Ronaldo, futbolista: “Yo combino el gimnasio con otros ejercicios para fortalecer los músculos”

Así como Cristiano Ronaldo ya ha dejado frases célebres sobre futbol, también ha compartido algunos detalles de su preparación física. A lo largo de su carrera, el delantero portugués ha destacado por su disciplina y por complementar los entrenamientos con el equipo con distintas rutinas en el gimnasio.

Mientras que CR7 se ha retirado de Portugal, sus métodos de entrenamiento siguen despertando interés entre los aficionados al fitness. En una entrevista con Sport Life publicada en 2017, cuando jugaba en el Real Madrid, explicó cómo utiliza el gimnasio para recuperar, fortalecer y trabajar diferentes capacidades físicas.

Cristiano Ronaldo - Portugal Cristiano Ronaldo se despide de la Selección de Portugal (Instagram: Cristiano Ronaldo)





Cristiano Ronaldo explica qué hace además del gimnasio

“Todos los días intento completar mi entrenamiento. En función de lo que he hecho con el Madrid, utilizo el gimnasio para recuperar, fortalecer, hacer ejercicios de propiocepción o tonificar”, explicó Ronaldo. También señaló que adapta el trabajo individual a las exigencias de cada sesión con el equipo.

Cristiano Ronaldo podría ser la solución a la crisis financiera del Al-Nassr (Foto: IG @cristiano.)

El portugués destacó además la importancia de la concentración para rendir al máximo. Según contó, se toma unos minutos a solas antes de salir al campo para prepararse mentalmente y estar enfocado en el partido.

Además, CR7 aseguró que la alimentación también es una parte fundamental del entrenamiento. En aquella entrevista, vinculó el cuidado de la dieta con el trabajo físico necesario para desarrollar la musculatura abdominal.

Estas son las otras selecciones que podría representar Cristiano Ronaldo Jr. si no juega con Portugal hijo padre (Foto: Instagram @Cristiano.)

Mejores 5 ejercicios fitness de Cristiano Ronaldo

Durante la inauguración de su cadena de gimnasios CR7 Crunch Fitness, el delantero encabezó una clase en la que presentó cinco ejercicios. Estas fueron las actividades que compartió: