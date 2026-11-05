De promesa a leyenda: así fue el camino de Cristiano Ronaldo con Portugal

Aunque la salida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal fue turbulenta, su legado quedará para siempre. Pues después de 23 años, 234 partidos y 146 goles, el delantero se despide como el máximo goleador histórico del combinado nacional y uno de los futbolistas más importantes de su historia.

El mundo del futbol sigue sorprendido por el anuncio de retiro de Cristiano Ronaldo, confirmado el 5 de noviembre de 2026. La decisión llegó después de su conflicto con Jorge Jesus, que comenzó cuando no ingresó ante Noruega pese a haber calentado y terminó con su salida de la concentración, una sanción de 30 días y el fin de su etapa internacional.

Cristiano Ronaldo se retiró de la selección de Portugal Cristiano Ronaldo se retiró de la selección de Portugal. (Foto: IG / Cristiano.)

Las lágrimas de la Eurocopa 2004 y semifinal del Mundial

Su historia comenzó el 20 de agosto de 2003, cuando debutó con 18 años ante Kazajistán. Un año después disputó su primera Eurocopa, marcó ante Grecia y Países Bajos y llevó a Portugal hasta la final. Sin embargo, la derrota ante los griegos lo dejó llorando sobre el césped.

En Alemania 2006 consiguió su primer gol mundialista y alcanzó las semifinales. Portugal terminó cuarto tras caer ante Francia, pero aquella actuación confirmó que el joven extremo podía convertirse en el líder de una generación.

Cristiano Ronaldo - Portugal Cristiano Ronaldo se despide de la Selección de Portugal (Instagram: Cristiano Ronaldo)

Sus fracasos en Mundiales y cuando parecía que no iba a haber títulos

En Sudáfrica 2010, Portugal cayó frente a España en octavos, mientras que en Brasil 2014 no superó la fase de grupos. En Rusia 2018 volvió a despedirse en octavos y en Qatar 2022 quedó eliminado ante Marruecos en cuartos. En Norteamérica 2026 quedó afuera ante España en octavos de final.

La Eurocopa 2008 terminó en cuartos de final ante Alemania. La Euro 2012 también dejó una frustración: Portugal perdió en semifinales frente a España por penales. Durante años, los grandes números individuales de Cristiano no encontraban correspondencia en los títulos colectivos.

Cristiano Ronaldo rompió el maleficio en la Eurocopa 2016

La revancha llegó en Francia 2016. Portugal superó la fase de grupos, eliminó a Croacia y Gales y alcanzó la final. Cristiano tuvo que abandonar el partido ante Francia por una lesión, pero acompañó a sus compañeros desde el banco hasta conquistar la primera Eurocopa del país.

Cristiano se retiró con 3 títulos y como máximo goleador de Portugal

Después también ganó las Nations League de 2019 y 2025. Se despidió con 234 partidos, 146 goles y 45 asistencias, además de tres títulos oficiales: una Eurocopa y dos Nations League. Su recorrido terminó con una salida conflictiva, pero nada borrará su legado en Portugal.