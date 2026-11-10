Cristiano Ronaldo, futbolista: “Yo no hago dieta”, el secreto del portugués para mantenerse en forma

Mientras Cristiano Ronaldo ya dijo cuáles son sus cinco ejercicios favoritos, el delantero portugués también compartió detalles sobre otro aspecto fundamental de su preparación: la alimentación. A sus 41 años, el futbolista mantiene una condición física que le permite seguir compitiendo al máximo nivel y dice que no hace dieta.

Así como CR7 ya ha dejado frases espectaculares, también explicó por qué no se considera una persona que hace dieta. En una entrevista con el periodista Edu Aguirre, en el pódcast Los amigos de Edu, contó que su secreto está en mantener buenas rutinas sin renunciar por completo a los alimentos que disfruta.

Cristiano Ronaldo, futbolista: “Yo combino el gimnasio con otros ejercicios para fortalecer los músculos” Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. (Foto: IG / @Cristiano)

¿Por qué Cristiano Ronaldo “no hace dieta”?

“Yo no hago dieta. La palabra dieta viene del latín, que quiere decir ‘modo de vida’, y para mí significa tener buenas rutinas”, explicó el portugués. Para él, la clave está en sostener hábitos saludables de manera constante y adaptar la alimentación a las necesidades de su cuerpo.

Ronaldo también señaló que el paso de los años modifica la manera en que puede alimentarse y entrenar. Según su teoría, durante la juventud existe un margen mayor para combinar comidas saludables con algunos productos menos nutritivos, pero esa posibilidad disminuye con la edad.

Cristiano Ronaldo

¿Cristiano Ronaldo puede comer hamburguesas?

El delantero reconoció que no se priva de todos sus gustos. “Si me apetece comer una hamburguesa con patatas fritas, no pasa nada”, aseguró. También explicó que puede disfrutar de algún dulce o postre, siempre que no se convierta en un hábito diario.

Incluso contó que no rechaza una galleta cuando alguno de sus hijos se la ofrece. Para CR7, permitirse esos pequeños caprichos también forma parte de una rutina equilibrada y evita vivir pendiente de cada alimento que consume.

Saudi Pro League - Al Faisaly v Al Nassr Soccer Football - Saudi Pro League - Al Faisaly v Al Nassr - Al-Majma'ah Sports City Stadium, Al Majma'ah, Saudi Arabia - October 23, 2026 Al Nassr's Cristiano Ronaldo celebrates scoring their second goal REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY (Stringer/REUTERS)

¿Qué tipo de alimentación tiene CR7?

El futbolista no detalló un menú específico, pero dejó claro que prioriza los buenos hábitos y evita los excesos frecuentes. Su postura consiste en mantener una alimentación ordenada sin convertirla en una prohibición permanente de ciertos productos.

Además, reconoció que su preparación física requiere compromiso. Aunque no todos los días se levanta con ganas de ir al gimnasio, aseguró que continúa entrenando por responsabilidad y pasión por el futbol. “Yo no voy al gimnasio con ganas todos los días, voy porque hay un compromiso”, afirmó.