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Cristiano Ronaldo le manda emotivo mensaje a Messi en su despedida con Argentina “Todo mi respeto”

Cristiano Ronaldo se tomó un momento para dedicarle unas emotivas palabras a Lionel Messi tras disputar su último partido con la Selección de Argentina

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|Instagram: Cristiano Ronaldo

Escrito por: Iván Vilchis

El pasado martes 6 de octubre del 2026, Lionel Messi jugó su último partido con la Selección de Argentina y hoy miércoles 7 de octubre, decidió mandar mensaje a todos los aficionados con una publicación en sus redes sociales.

Para sorpresa de algunos, en los comentarios se pudo ver un emotivo mensaje de Cristiano Ronaldo dedicado a Messi y reconociendo todo lo que logró con Argentina.

Cristiano le comentó que tars varios años defendiendo a su país, su legado quedará para siempre, confirmó que tiene todo su respeto por lo que ha logrado con Argentina y le mandó un abrazo.

"Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo".

Una rivalidad que ha durado varios años, en el que ambos siempre han reconocido la trayectoria del otro, Cristiano nuevamente vuelve a demostrar el respeto y admiración que existe entre ambos.

Los números de Lionel Messi

Messi deja su marca con la Selección de Argentina con un total de 208 juegos disputados en los que ha logrado marcar 126 goles y. un total de 69 asistencias en 17210 minutos en el terreno de juego.

El gol de penal de Messi ante Benín, fue con el que logró llegar a126 goles exactos con la playera de la selección Argentina. Además, sumó 11 hat-tricks y 17 dobletes. Por último, 21 de esos tantos fueron en Copa Mundial de la FIFA.

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