Cristiano Ronaldo se despide de Portugal como el máximo goleador en la historia de las selecciones

Cristiano Ronaldo anunció este jueves 5 de noviembre su retiro definitivo de la Selección de Portugal, luego de la polémica suscitada en la más reciente Fecha FIFA en donde abandonó la concentración tras diferencias con su entrenador, Jorge Jesús.

El delantero portugués compartió un emotivo video en sus redes sociales en donde anunció su despedida tras 23 años como internacional en donde se convirtió en el jugador con más representaciones a nivel mundial, pero también como el máximo anotador con selecciones.

Cristiano Ronaldo se despide como el máximo anotador a nivel de selecciones

Cristiano Ronaldo deja la vara muy en alto a nivel de selecciones al convertirse en el primer y único jugador en anotar en seis Copas Mundiales, pero también en llegar a los 146 tantos con su país, en 234 partidos disputados.

Sus anotaciones le permitieron a su país conquistar los primeros títulos de su historia, tales como la Eurocopa 2016 y dos Ligas de Naciones de la UEFA, además de calificar a seis Mundiales y seis Euros.

En cuanto a clubes, el Comandante, de 41 años, continúa aumentando su cuota goleadora con el objetivo de convertirse en el primer jugador en alcanzar los 1,000 goles oficiales y de momento el marcador se encuentra en 985, faltando 15 para alcanzar la meta.

Cristiano Ronaldo se retiró de la selección de Portugal Cristiano Ronaldo se retiró de la selección de Portugal. (Foto: IG / Cristiano.)

Los números de Cristiano Ronaldo en Selección

Cristiano Ronaldo debutó el 20 de agosto del 2003 con la Selección absoluta de Portugal en un compromiso amistoso ante Kazajistán que terminó con victoria lusitana por 1-0.

Con el combinado nacional, CR7 disputó 234 partidos entre amistosos (56), Eliminatorias Mundialistas (48), Eliminatorias para la Euro (44), Eurocopa (30), Mundial (27), UEFA Nations League (21), Repechaje Mundialista (4) y Copa Confederaciones (2).

Mientras que sus goles se dividieron en amistosos (22), Eliminatoria Mundialista (37), Eliminatoria para la Euro (41), Eurocopa (14), Mundial (11), UEFA Nations League (15), Repechaje Mundialista (4) y Copa Confederaciones (2).