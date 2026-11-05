Cristiano Ronaldo tuvo una salida turbulenta de Portugal, pero deja este legado intocable

El futbol mundial amaneció con una noticia impactante. Pues Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal. Después de más de dos décadas con el combinado nacional, el delantero pone fin a una etapa en la que conquistó títulos y estableció marcas históricas. Su salida, sin embargo, fue turbulenta.

Mientras que Cristiano Ronaldo se peleó con Jorge Jesus pero todo indicaba que volvería, finalmente el astro portugués le puso fin a su ciclo internacional el 5 de noviembre de 2026. Su decisión llegó después de abandonar la concentración en septiembre y recibir una sanción de 30 días. Lo hizo oficial con un conmovedor video en sus redes sociales.

Cristiano Ronaldo se retiró de la selección de Portugal Cristiano Ronaldo se retiró de la selección de Portugal. (Foto: IG / Cristiano.)

El conflicto de Cristiano Ronaldo con Jorge Jesus resumido en 7 claves

El partido ante Noruega: el 27 de septiembre, Portugal ganó 2-1 y Ronaldo permaneció en el banco, pese a haber calentado durante el segundo tiempo. Los minutos prometidos: Cristiano sostuvo que existía un acuerdo para que disputara alrededor de 30 minutos. La postura del entrenador: Jorge Jesus negó que hubiera una promesa formal y defendió que su decisión fue deportiva. La reunión: ambos se encontraron con representantes de la federación para intentar resolver el desacuerdo. El documento de ocho puntos: según Ronaldo, el entrenador debía ofrecer disculpas públicamente por hacerlo calentar sin darle minutos. La salida de la concentración: el 30 de septiembre, Cristiano abandonó al equipo y después publicó un comunicado para explicar su postura y disculparse con los aficionados. La sanción y el retiro: la Federación Portuguesa abrió un expediente y le impuso 30 días de suspensión. Aunque Jorge Jesus contemplaba volver a convocarlo, CR7 anunció su retiro el 5 de noviembre.

Cristiano Ronaldo se retiró de la selección de Portugal Cristiano Ronaldo se retiró de la selección de Portugal. (Foto: IG / Cristiano.)

El legado de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal

La historia comenzó en la Eurocopa 2004, cuando tenía 19 años y disputó la final ante Grecia. Aquella derrota terminó con lágrimas, pero doce años después llegó la revancha: fue campeón de Europa en 2016, pese a abandonar la final por lesión.

También levantó dos ediciones de la UEFA Nations League, en 2019 y 2025. Disputó seis Copas del Mundo y seis Eurocopas, además de convertirse en el máximo goleador histórico del futbol de selecciones. Más allá de su salida turbulenta, Ronaldo se marcha como el máximo goleador y el futbolista con más partidos en la historia de Portugal.

Cristiano Ronaldo en Portugal: goles, asistencias, partidos jugados y títulos

En sus 23 años con Portugal, Cristiano cerró su trayectoria internacional con estas increíbles cifras: