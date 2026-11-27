Terminar dentro de los primeros cuatro de la tabla general en la fase regular de la Liga BBVA MX no solo permite cerrar la serie de Cuartos de Final como local, sino que también garantiza avanzar a la siguiente ronda en caso de empate en el global.

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De acuerdo con el reglamento de la Liga BBVA MX, en caso de que una serie termine igualada en goles después de los partidos de Ida y Vuelta, sin importar la cantidad de anotaciones, será el mejor ubicado en la tabla el que avance a la siguiente ronda.

De esta forma, en caso de que el partido de la Vuelta de los Cuartos de Final entre el América y Rayados termine en empate, serán las Águilas las que logren su clasificación a las Semifinales del Apertura 2026.

El mismo criterio de desempate se mantendrá también en las Semifinales, mientras que en la Final de la Liga BBVA MX, el empate tendrá que decidirse a través de la tanda de penales, como ocurrió recientemente en la definición del Apertura 2025.

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Los equipos que avanzarían a Semifinales en caso de empate global:

Chivas (Va perdiendo su serie 2-1 con Pachuca)

(Va perdiendo su serie 2-1 con Pachuca) Cruz Azul (Va ganando su serie 4-0 ante León)

(Va ganando su serie 4-0 ante León) América (Empatado 0-0 con Rayados)

(Empatado 0-0 con Rayados) Atlas (Va perdiendo su serie 2-0 con Toluca)

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