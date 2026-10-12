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¡Ofertón! Cruz Azul anuncia BAJA en precios de sus boletos para el Apertura 2026

Luego de su empate ante los Pumas, Cruz Azul se prepara para su siguiente partido y busca premiar a su afición

Liga BBVA MX Apertura 2026 Cruz Azul vs Toluca
Nicolas Ibanez celebrates his goal 1-0 of Cruz Azul during the 10th round match between Cruz Azul vs (and) Toluca as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on September 26, 2026 in Mexico City, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Escrito por: Francisco Fernández

Cruz Azul busca premiar a su afición luego del apoyo recibido en el más reciente partido ante los Pumas y para su siguiente compromiso de la Jornada 12 del torneo Apertura 2026 ante los Bravos de Juárez tiene preparada una promoción especial con descuentos especiales que durarán solo 48 horas.

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Cruz Azul quiere llenar el estadio y anuncia descuentos especiales en sus boletos

A través de sus redes sociales, el Cruz Azul anunció la 'Promo Blu' que tendrá descuentos de hasta el 40% en sus localidades para el partido ante los Bravos de Juárez correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX que se disputará en la cancha del Estadio Azteca.

Los boletos con descuentos estarán desde los 150 pesos en la zona Alto Norte, hasta los 250 pesos en 100 Lateral, buscando que los aficionados cementeros acudan al Coloso de Santa Úrsula y asegurar un lleno absoluto.

Esta promoción estará disponible únicamente de este lunes 12 al miércoles 14 de octubre y estará limitada a la venta en línea a través de la plataforma oficial del Estadio Azteca y a un máximo de seis boletos por persona.

Descuentos en los boletos para el Cruz Azul vs Bravos de Juárez

  • Alto Norte - de 200 a 150 pesos
  • Alto Sur - de 200 a 150 pesos
  • Alto Lateral - de 250 a 200 pesos
  • 300 preferente - 350 a 200 pesos
  • 300 lateral B - de 400 a 250 pesos
  • 100 Cabecera Nte. - de 400 a 250 pesos
  • 100 Cabecera Sur - de 400 a 250 pesos
  • 100 Lateral - de 450 a 250 pesos
  • Personas con discapacidad - de 250 a 200 pesos

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