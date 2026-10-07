Apenas llegó a Cruz Azul, tiene 21 años y puede “borrar” del plantel a Andrés Montaño y Luka Romero

Cruz Azul ha regresado a los entrenamientos con miras al juego correspondiente a la Jornada 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, mismo en donde enfrentará a Pumas para revivir lo que fue la gran final de la temporada pasada, pues el partido también se llevará a cabo en CU.

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Por estos antecedentes es que Cruz Azul parte como favorito a quedarse con la victoria y sumar 3 puntos más en la temporada. Bajo esta tónica, vale decir que un elemento que llegó hace unos meses a La Máquina ha comenzado a dejar buenas sensaciones en el entorno celeste.

¿Qué jugador de Cruz Azul podría “comerle el mandado” a Romero y Montaño?

Fue durante la última fecha FIFA que Cruz Azul tuvo dos duelos amistosos en Estados Unidos contra el América y el LA Galaxy. En estos partidos el juvenil de 21 años Ariel Castro vio acción, teniendo buenos minutos en el terreno de juego ante mexicanos y estadounidenses.

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Ariel Castro se desempeña en el centro del campo y, por sus virtudes, puede jugar como un segundo contención o un elemento más destacado. De hecho, el exjugador de Chivas tuvo interesantes minutos en el campo cuando entró de campo ante el América, así como desde la titularidad con el Galaxy.

Por esta situación, además de por el hecho de destacar en la Sub-21, es que algunos aficionados piden al técnico de Cruz Azul que le conceda más minutos en el campo, una situación que podría ir en contra de los intereses de Andrés Montaño y Luka Romero, quienes juegan en dicha posición.

¿Andrés Montaño y Luka Romero serán titulares en el Pumas vs Cruz Azul?

A priori, ninguno de los dos se perfila para ser titular en el siguiente duelo entre Pumas y Cruz Azul, a disputarse este domingo a las 7 de la noche. Sin embargo, no se descarta que sea Luka quien entre en la parte complementaria para aportar en la regla de menores al club.