Cruz Azul podría NO contar con estas 4 FIGURAS para el partido ante Pumas

Este fin de semana se llevará a cabo uno de los duelos más interesantes que el futbol mexicano tendrá a lo largo de la temporada regular, pues los Pumas de la UNAM y la Máquina de Cruz Azul se verán las caras para demostrar quién es el mejor en el terreno de juego.

cruz azul

Se trata de la repetición de la final del torneo anterior, pues este duelo también se programó en la cancha del Olímpico Universitario. Ante ello, no está de más conocer a los jugadores con los que Cruz Azul podría no contar para buscar el triunfo frente a Pumas.

¿Qué bajas tendría Cruz Azul para enfrentar a Pumas?

Este compromiso es el más llamativo de la jornada toda vez que se enfrentan dos grandes del futbol mexicano que, sin embargo, no atraviesan por el mejor de sus momentos en cuanto a puntos se refiere, por lo que la victoria para los dos es necesaria y trascendente.

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HÉROE REIVINCADO. RODOLFO ROTONDI



Aquel que fue criticado, señalado, juzgado y hasta ofendido por finales pasadas.

Aquel que mencionaban regaló campeonatos.

Aquel que pidieron su salida.



Ese hombre, HACE CAMPEÓN A CRUZ AZUL.



RODOLFO ROTONDI, de perder una final a ENTREGAR UN… pic.twitter.com/GuTXL46oTE — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) May 25, 2026

Dicho lo anterior, Cruz Azul podría no contar con cuatro elementos para el duelo ante los del Pedregal. Los dos futbolistas que están totalmente descartados son Amaury Morales y Christian Jiménez, los cuales podrían regresar hasta el siguiente año luego de sufrir lesiones de consideración.

Rodolfo Rotondi, quien ha sufrido de una fascitis plantar a lo largo de la temporada, también está en duda para el duelo entre Pumas y Cruz Azul. Finalmente, el otro jugador que podría no estar en este compromiso por lesión es Amaury García, quien recientemente renovó con el club hasta 2030.

¿Cuál sería la alineación de Cruz Azul para este partido?

Kevin Mier regresaría al arco y estaría acompañado por Omar Campos, Jesús Orozco, Erik Lira, Willer Ditta y Alan Mozo. En el centro del campo aparecerían Jeremy Márquez, Charly Rodríguez, José Paradela y Agustín Palavecino, mientras que el eje de ataque sería Gabriel Fernández.