Chivas y Cruz Azul se jugarán este domingo 22 de noviembre el liderato del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX en la cancha del Estadio Akron de Guadalajara; sin embargo, pese a la localía, es la Máquina la que llega a este encuentro con una ventaja que no pasa desapercibida.

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La hegemonía de Cruz Azul con la que llega a su partido ante Chivas

La última vez que el Rebaño Sagrado pudo ganarle al Cruz Azul fue en el Apertura 2023 cuando se impusieron por la mínima en su estadio. Desde entonces, se han enfrentado en nueve oportunidades, incluyendo Liguillas, con un saldo de siete victorias para La Máquina, además de dos empates.

En Guadalajara , el Cruz Azul ha sido infalible cuando de enfrentar a las Chivas se trata, con tres victorias y un empate en sus últimas visitas, entre las que destaca la Semifinal de Vuelta del pasado Clausura 2026 en donde los Celestes se clasificaron al Final tras vencer al Rebaño Sagrado en un partido disputado en el Estadio Jalisco, en un torneo que terminaría conquistando La Máquina.

Por si fuera poco, Cruz Azul es el cuarto mejor visitante del torneo con solo dos derrotas y tres triunfos consecutivos, por lo que llegará al duelo contra Chivas con inercia ganadora que podría ayudar a inclinar la balanza a su favor.

El liderato general del Apertura 2026 estará en juego este domingo cuando se enfrenten Chivas y Cruz Azul. La victoria de los Cementeros les aseguraría el primer lugar general, mientras que un triunfo del Rebaño dependería del resultado de Tigres América para definir las posiciones de la tabla.

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