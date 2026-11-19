El Club Deportivo Guadalajara ha tenido una de las mejores temporadas de su historia reciente y esta liguilla se percibe como la ideal para buscar el gran triunfo que los corone. Sin embargo, en medio de dicho contexto, la planificación de Chivas continúa para 2027… situación que resultó en malas noticias para Jonathan Pérez. Se indica que al mediocampista se le notificó que Gabriel Milito no lo tiene en planes.

¿Por qué Jonathan Pérez no entra en planes de Chivas para 2027?

En medio de la dinámica donde el equipo contrata distintos elementos mexicoamericanos, Jonathan Pérez llegó como una gran opción a principios de 2026, proveniente del Nashville de la Major League Soccer. Sin embargo, desde su llegada no hubo oportunidad de acumular minutos. La competencia en el medio campo nunca le dio opciones, incluso gente de casa como Samir Inda tuvo que volver al Tapatío para tener minutos.

Ante las titularidades de Rubén González y Omar Govea, mas las contrataciones de Brian Gutiérrez, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo… el hombre de 23 años nunca vio oportunidad. Ante eso, Gabriel Milito ya lo habría descartado completamente para el futuro inmediato con Chivas. En ese sentido, Jonathan debería encontrar sitio en otro club. Muchos apuntan a una vuelta al balompié de los Estados Unidos.

Tal fue su descarte en el conjunto tapatío, que solamente acumuló 3 partidos y 27 minutos en casi un año desde que le compró el Guadalajara. Es por eso que ambas partes (equipo y futbolista) decidirían separar caminos, pues quedarse seguramente estancaría su carrera. Ahora, el chiverío continúa con la preparación para la liguilla… con Jonathan Pérez aún entre las posibilidades de elección.

¿Qué jugadores de Chivas saldrían de cara al 2027?

Aunque en estos momentos solamente son rumores, estos son algunos perfiles de Chivas que no tendrían cabida en el equipo del profesor Milito.