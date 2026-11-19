La Selección Mexicana ha puesto especial atención en aquellos futbolistas naturalizados para poder sumarlos al equipo nacional en este último ejemplo. El conjunto de Rafael Márquez cuenta con varios ejemplos como Julián Quiñones, Álvaro Fidalgo, Santiago Gimenez, entre otros. Sin embargo, un mediocampista argentino podría sumarse a la convocatoria de México en un futuro.

Se trata de Martín Sarrafiore, futbolista que llegó a la Liga BBVA MX en el presente Apertura 2026 por decisión de Miguel Herrera. Diversos reportes mencionan que el jugador del Atlante ya inició con el trámite para poder obtener su pasaporte mexicano y cumplir con uno de sus sueños: representar a la Selección Mexicana.

¿Por qué Sarrafiore puede jugar para México?

A pesar de haber nacido en Buenos Aires, Argentina, el mediocampista tiene la posibilidad de representar a México gracias a su madre. Resulta que nació en Tampico, Tamaulipas, por lo que también cuenta con ascendencia mexicana. Esto le permitiría a Sarrafiore obtener la nacionalidad y, por ende, tener la oportunidad de representar a la Selección Mexicana si así lo desea.

Martín Sarrafiore Sarrafiore es el mejor mediocampista evaluado de la Liga MX (Atlante)

A diferencia de otros futbolistas, Sarrafiore no ha tenido oportunidad de jugar en las selecciones juveniles de Argentina, por lo que el proceso de unirse a México será mucho más sencillo en cuanto a lo reglamentario. Una oportunidad que toma cada vez más fuerza, sobre todo por el deseo del propio jugador.

Martín Sarrafiore sueña con jugar para México

Durante la distinción recibida por el Atlante en el Senado de la República por sus 110 años, Sarrafiore fue uno de los jugadores de los Potros de Hierro en asegurar que comenzó con los trámites para llevar a cabo su naturalización.

“Sería un sueño poder jugar en la Selección de México, mi familia estaría muy orgullosa también, así que como te digo, depende del trabajo que haga en el club, el tema legal está en trámite así que vamos a ver”, expresó el futbolista argentino.

Desde el tema legal, Sarrafiore dejó en claro que todo está encaminado, pero la respuesta final la tendrá Rafa Márquez: “Ya no depende de mí pero se está tramitando, la idea es estar ahí por si tengo la posibilidad, por si me necesitan, pero sé que tengo que hacer las cosas bien en mi club por si me necesitan”.