Kevin Mier estaría cerca de dejar Cruz Azul; ¿cuánto dinero recibiría el club por él?

Cruz Azul ha tenido un torneo lleno de irregularidades que han impedido que el club tenga su arco en cero en muchos de los duelos hasta ahora. De hecho, pese a su lugar en la tabla los actuales campeones del país son una de las peores defensivas al registrar más de 20 tantos en contra.

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Parte de lo anterior deriva del pobre nivel que Kevin Mier ha demostrado a lo largo de la temporada; de hecho, sus actuaciones no han sido las mismas desde la lesión que sufrió hace un año cuando Cruz Azul enfrentó a Pumas previo a la Liguilla del Apertura 2025, por lo que su permanencia en el club no está asegurada.

¿Kevin Mier podría abandonar Cruz Azul?

Después de dos años y medio de formar parte de Cruz Azul, así como de ganar una Liga BBVA MX, una Concachampions y de haber llegado a otra final, el futuro de Kevin Mier como portero del cuadro celeste para la próxima temporada no está asegurado, según distintas fuentes.

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El hecho de que Kevin haya sido relegado a la banca en algunos partidos de este torneo ha hecho pensar que la directiva de Cruz Azul, así como Joel Huiqui, no tienen la confianza plena en el guardameta colombiano, quien pasó de ser uno de los mejores del país a tener ciertas dudas bajo los tres postes.

¿Cuánto dinero recibiría Cruz Azul por la venta de Kevin Mier?

De acuerdo con información del portal Transfermarkt, el valor del guardameta colombiano de 26 años de edad es de 7 millones de euros; es decir, alrededor de 150 millones de pesos al tipo de cambio actual, cantidad que podría aumentar en caso de que el sudamericano sí salga de la institución.

Vale decir que esta situación no está confirmada por los integrantes del club; sin embargo, la misma no se descartaría a fin de que Cruz Azul tenga una plaza extra de No Formados en México. Además, vale decir que el club cuenta con elementos de confianza en el arco como Andrés Gudiño o Emmanuel Ochoa.