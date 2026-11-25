Cruz Azul y León disputarán una de las series de Cuartos de Final del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

El encuentro de ida se jugará el jueves 26 de noviembre a las 21:10 horas en el Estadio León, mientras que el partido de vuelta se realizará el domingo 29 de noviembre a las 21:00 horas en el Estadio Banorte.

Cruz Azul accede a esta fase como segundo lugar de la tabla general con 32 puntos y León lo hace desde la séptima posición con 26 unidades, por lo que un empate en el marcador global daría el pase al conjunto celeste.

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Cruz Azul con ventaja histórica sobre León

En el registro histórico de fases finales del futbol mexicano, ambos clubes suman siete enfrentamientos directos de eliminación, con saldo de cuatro series ganadas para Cruz Azul y tres para León.

El equipo capitalino se impuso en las dos finales en las que coincidieron: en la temporada 1972-73, tras ganar 2-1 en el partido de desempate en tiempos extra, y en el Invierno 1997 con marcador global de 2-1.

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A estos resultados se suma el duelo único de Repechaje del Apertura 2022, que concluyó 1-0 a favor de Cruz Azul, mientras que León ganó la semifinal de la campaña 1991-92 por criterio de posición en la tabla luego de empatar 3-3 en el global.

Al desglosar exclusivamente las series de Cuartos de Final, el balance favorece a León con dos eliminatorias ganadas por una de Cruz Azul.

El conjunto esmeralda avanzó en el Apertura 2012 con marcador global de 4-2 y repitió en el Clausura 2014 tras igualar 3-3 y clasificar por criterio de gol de visitante. Por su parte, Cruz Azul consiguió su único triunfo en esta instancia durante el Clausura 2025, llave en la que ganó los partidos de ida y vuelta para cerrar un global de 5-3.

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La serie del Apertura 2026 marcará el octavo cruce entre ambas instituciones en fases de eliminación directa y el cuarto en la ronda de Cuartos de Final.

En el antecedente más reciente dentro de la fase regular del presente certamen, disputado el 1 de noviembre, Cruz Azul venció 2-1 a León.

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