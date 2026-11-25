La Federación Intern

acional del Automóvil (FIA) anunció este miércoles 25 de noviembre que Williams y Alpine incumplieron el reglamento financiero de Fórmula 1 correspondiente a la temporada 2025. Ambas escuderías reconocieron las infracciones y llegaron a un acuerdo con el organismo.

Durante casi ocho meses, la FIA revisó los gastos de los 11 equipos que actualmente integran la parrilla, incluido Cadillac, que el año pasado preparaba su debut en la máxima categoría del automovilismo.

Williams fue la única escudería que superó el límite presupuestario, mientras que Alpine cometió errores en la documentación que entregó a la federación.

FIA completes its review of compliance with the 2025 FIA Formula 1 Financial Regulations.



👉 https://t.co/slu9xUAiJb#FIA #F1 pic.twitter.com/womabo65pq — FIA (@fia) November 25, 2026

¿Cuáles son las sanciones de la FIA contra Williams y Alpine?

La escudería de Carlos Sainz y Alexander Albon superó el presupuesto permitido por 627 mil libras esterlinas, una cantidad equivalente al 0.48% del límite establecido para 2025.

Williams explicó que la diferencia se debió a gastos administrativos relacionados con una reestructuración de la empresa que, en un principio, consideró que no debían contabilizarse dentro del límite presupuestario.

Además de pagar una multa económica, cuyo importe no fue revelado, el equipo británico tendrá una reducción del 1.5% en el tiempo disponible para realizar pruebas en el túnel de viento y simulaciones aerodinámicas durante los próximos 12 meses.

El caso de Alpine es distinto. Aunque la escudería francesa cometió errores al presentar sus cuentas, sus gastos no superaron el presupuesto permitido.

El equipo de Pierre Gasly y Franco Colapinto recibió una sanción económica y deberá cubrir los gastos de la investigación.

La FIA aclaró que no encontró pruebas de que Williams o Alpine hubieran intentado obtener una ventaja competitiva mediante estas irregularidades.

¿Las sanciones de la FIA afectan a Cadillac y Checo Pérez?

Cadillac fue una de las nueve escuderías que cumplieron con el reglamento financiero de 2025, por lo que el equipo de Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas no recibió ninguna sanción.

La FIA tampoco encontró irregularidades en los gastos de los cinco fabricantes de motores que fueron sometidos a la revisión.