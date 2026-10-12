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Cruz Azul: Joel Huiqui y el DILEMA que tiene con Erik Lira de cara a la Liguilla

Joel Huiqui, técnico de Cruz Azul, tiene que pensar muy bien lo que hará con Erik Lira luego de lo que el jugador ha vivido de cara a la próxima Liguilla.

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|Instagram: Erik Lira

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Cruz Azul está cada vez más cerca de disputar una nueva Liguilla en su historia de la mano de Joel Huiqui, aunque a diferencia de otros torneos, todo haría indicar que en el Apertura 2026 los primeros lugares estarán lejos de sus manos luego de una temporada bastante irregular.

cruz azul

Esta situación deriva de un sinfín de aristas, entre las que destacan las lesiones de algunos jugadores y el bajo nivel de otros futbolistas, así como distintos llamados a la Selección que Cruz Azul ha tenido en este semestre, destacando lo ocurrido con Jeremy Márquez y Erik Lira.

¿Cuál es el dilema que Cruz Azul tiene con Erik Lira?

A lo largo de la última fecha FIFA Erik Lira disputó un total de 233 minutos con la Selección Mexicana. Esto habla de la importancia que el canterano de Pumas tiene para Rafael Márquez, pues cabe mencionar que fue el segundo jugador con más participación solo por debajo de Israel Reyes.

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Sin embargo, es precisamente esta importante carga de trabajo la que ha generado un dilema al interior de Cruz Azul, esto considerando que, tras su regreso al club a inicios de septiembre, ha sido prácticamente inamovible en el sistema de Joel Huiqui ya sea como defensor o mediocampista.

Es así como, a partir de ahora, Joel Huiqui y el resto de su cuerpo técnico tendrán que enfocarse en la administración de las cargas de trabajo para Erik Lira y el resto de los jugadores, esto con miras a que lleguen en la mejor forma física posible para el inicio de la Liguilla del Apertura 2026.

¿Contra qué jugadores se juega el puesto Erik Lira en Cruz Azul y la Selección?

Ya sea como mediocampista o defensor, Erik Lira tendrá que ganarse el puesto titular en Cruz Azul con elementos como Amaury Morales, Alán Montes y Gonzalo Piovi a un costado. En la Selección la carga es mayor, pues en esas posiciones aparecen Edson Álvarez y Denzell García.

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