Cruz Azul finalmente supera al América, según un estudio internacional; ¿en qué lugar están Chivas y Pumas?

Cruz Azul consiguió su décimo título de Liga BBVA MX hace unos meses luego de haber superado en patio ajeno a los Pumas de la UNAM, por lo que se unió al selecto grupo de los pocos equipos que tiene doble cifra en este apartado junto al América, Chivas y Toluca.

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Del mismo modo, este año ha sido uno de los más exitosos en la historia reciente de Cruz Azul y una lista lo comprueba, misma que coloca al equipo de Joel Huiqui como el mejor del futbol mexicano por encima de su némesis, el Club América, a lo largo de este 2026.

¿En qué lista es mejor Cruz Azul que América?

De acuerdo con el listado del portal Opta Power Rankings, Cruz Azul se convirtió en el mejor equipo de México durante este 2026 al obtener un puntaje de 85.6 unidades. Esto deriva de muchas situaciones, entre las que destaca su semifinal en el torneo antepasado y el campeonato del anterior.

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Con ello, Cruz Azul también supera a los Diablos Rojos del Toluca, equipo que se perfila a ganar este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y que tiene una valoración de 84.7 unidades. En el tercer lugar, por su parte, aparece Tigres con 83 puntos, lo cual habla del impacto que los de Nuevo León aún tienen a nivel internacional.

América bajó hasta el cuarto puesto con 82.8 unidades debido a la forma en cómo se ha alejado del campeonato en los últimos años luego de los tres títulos obtenidos de la mano de André Jardine. Finalmente, vale decir que los otros grandes de la Liga BBVA MX, Chivas y Pumas, están en el quinto y séptimo puesto respectivamente.

¿Cuándo y contra quién es el próximo partido de Cruz Azul?

Luego del resultado obtenido frente a Juárez, así como del duelo a media semana que tuvo ante los Tuzos del Pachuca, Cruz Azul saldrá nuevamente de la capital del país para medirse a los Gallos Blancos del Querétaro, partido a llevarse a cabo el domingo a las 8 de la noche.