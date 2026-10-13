Cruz Azul ya tendría a su primera baja para el 2027; fue vital en el último título

La Máquina de Cruz Azul continúa afinando armas para lo que será la Liguilla del futbol mexicano a falta de unas jornadas para la culminación de la temporada regular; sin embargo, esto no exime el hecho de que la directiva cementera ya esté analizando lo que será el siguiente año.

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El 2027 se perfila para ser uno de los años más importantes en la historia reciente de Cruz Azul y, para ello, la directiva espera sacar la casa por la ventana en el mercado de fichajes. Por tal motivo, desde ya comienza a sonar la que sería la primera baja de la institución.

¿Qué baja tendría confirmada Cruz Azul para el siguiente torneo?

Los días pasan y, hasta el momento, no existe confirmación oficial respecto a un nuevo acuerdo entre Cruz Azul y Gabriel, el Toro Fernández, quien a falta de un anuncio oficial sería la primera baja del conjunto celeste con miras a la siguiente temporada dada la culminación de su contrato.

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Vale decir que la directiva capitalina y el representante del uruguayo habrían comenzado sus charlas desde hace unos meses; sin embargo, la realidad es que hasta ahora no existe un acuerdo entre ambas partes, por lo que tal situación podría derivar de su posible salida.

¿Quién sería el reemplazo del Toro Fernández en Cruz Azul?

Si se confirma la baja de Gabriel Fernández para la siguiente temporada, Cruz Azul podría sumar una nueva figura en la plantilla y uno de los nombres que suenan es el de Óscar Estupiñán, quien dicho sea de paso está convertido en uno de los mejores jugadores de Bravos de Juárez.

El portal especializado Transfermarkt valúa al centro delantero colombiano de 29 años en 2.5 millones de euros, una cantidad accesible para un equipo como Cruz Azul. Sin embargo, vale decir que hasta el momento no existe un anuncio oficial respecto a esta situación.