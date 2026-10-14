Joel Huiqui advierte que nadie es indispensable en Cruz Azul y cuatro jugadores quedan bajo la lupa

Joel Huiqui abrió la posibilidad de modificar la alineación de Cruz Azul para enfrentar a FC Juárez después del empate 3-3 contra Pumas. El entrenador cuestionó los errores de su equipo y advirtió que ningún futbolista tiene garantizada la titularidad, aunque todavía no ha confirmado quiénes saldrán del once inicial.

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La declaración llegó después de un encuentro en el que La Máquina permitió tres goles y necesitó una reacción durante el segundo tiempo para rescatar un punto en Ciudad Universitaria.

El técnico reconoció que su equipo atravesó un periodo de aproximadamente 30 minutos en el que perdió el orden y se alejó del planteamiento establecido.

Sus palabras colocan bajo observación a varios futbolistas, especialmente aquellos que han tenido dificultades defensivas o no han conseguido mantener la regularidad esperada.

Y es que el problema ha tomado mucha relevancia ya que Cruz Azul ha recibido tres goles en tres de sus últimos cuatro partidos de la Liga BBVA MX.

Así el gol de Palavecino para acercarnos en el marcador. VAMOOOOOOOS. https://t.co/MVcaVbxFry — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 12, 2026

¿Qué cuatro jugadores de Cruz Azul podrían perder su lugar ante Juárez?

Jesús Orozco Chiquete aparece entre los principales candidatos a una modificación. El defensor estuvo involucrado en acciones que terminaron en goles de Pumas y posteriormente reconoció sus equivocaciones mediante redes sociales.

Willer Ditta también ha recibido cuestionamientos por su rendimiento defensivo, particularmente en los enfrentamientos individuales.

En el mediocampo, Jeremy Márquez figura entre los futbolistas señalados por las dificultades del equipo para controlar las transiciones.

La cuarta posición bajo análisis sería la del ataque, donde Nicolás Ibáñez podría enfrentar competencia por un lugar en la alineación.

Estos nombres representan posibilidades de ajuste, no decisiones anunciadas oficialmente por Huiqui.

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¿Qué jugadores podrían aprovechar los cambios de Cruz Azul?

Andrés Montaño y Christian Ebere dejaron argumentos deportivos para recibir más minutos después de marcar los goles que permitieron empatar el encuentro frente a Pumas.

Montaño aportó presencia ofensiva desde el mediocampo, mientras que Ebere ofreció profundidad y desequilibrio por el costado derecho.

Su participación abre alternativas para modificar la estructura del equipo sin depender exclusivamente de los titulares habituales.

Huiqui tendrá que encontrar un equilibrio entre corregir los errores defensivos y conservar la producción ofensiva de Cruz Azul.

El partido contra FC Juárez, correspondiente a la Jornada 12, será la primera oportunidad para comprobar si la advertencia del entrenador se traduce en modificaciones reales o si decide matener la confianza en su alineación habitual.