Cruz Azul tiene un problema que amenaza el bicampeonato y los números revelan la gravedad

Cruz Azul ha recibido 21 goles en apenas 11 jornadas del Apertura 2026, una cifra que lo coloca entre las defensivas más vulnerables de la Liga MX y que amenaza sus aspiraciones de conquistar el bicampeonato. El problema no es su capacidad para anotar, sino la facilidad con la que sus rivales encuentran espacios para hacerle daño.

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La Máquina ocupa el séptimo lugar con 17 puntos y ha mantenido su portería en cero solamente una vez. Su registro de cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas contrasta con las expectativas que acompañaban al vigente campeón.

El empate 3-3 frente a Pumas volvió a exhibir esas dificultades. Aunque Cruz Azul consiguió reaccionar, terminó pagando errores defensivos que condicionaron el encuentro.

Termina en empate el partido en el Olímpico Universitario. https://t.co/HVBj18uYca — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 12, 2026

¿En qué minutos recibe más goles Cruz Azul durante el Apertura 2026?

La fragilidad cementera se acentúa después del descanso. Durante las primeras diez jornadas, 12 de los 18 goles recibidos llegaron en los segundos tiempos, equivalentes al 66.7 por ciento.

El periodo más complicado ha sido entre los minutos 46 y 60, cuando el equipo permitió siete anotaciones. Otros cuatro goles llegaron durante el último cuarto de hora.

La tendencia ayuda a explicar por qué Cruz Azul ha tenido dificultades para administrar ventajas y mantener el control de los encuentros.

Además, recibió diez goles durante sus últimos cuatro partidos, incluidos tres frente al América, Toluca y Pumas.

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¿Qué diferencia existe entre el Cruz Azul campeón y el equipo actual?

La comparación con el Clausura 2026 resulta especialmente reveladora. Después de once jornadas del torneo anterior, cuando Nicolás Larcamón todavía dirigía al equipo, Cruz Azul acumulaba 26 puntos y únicamente once goles recibidos.

Ahora suma nueve unidades menos y prácticamente el doble de anotaciones en contra.

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La diferencia también aparece en las porterías imbatidas: cuatro durante aquel periodo frente a solamente una en el campeonato actual.

Joel Huiqui reconoció después del prtido contra Pumas que su equipo disputó 30 minutos muy deficientes y advirtió que, sin corregir esos errores, será complicado repetir el campeonato.

El siguiente desafío será ante FC Juárez, una oportunidad para comprobar si Cruz Azul puede recuperar el equilibrio defensivo antes de la recta final del torneo.