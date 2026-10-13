Así fue el polémico gesto que hizo Alan Mozo en Cruz Azul contra Pumas UNAM

Así como hubo una única mala noticia para Cruz Azul tras el empate con Pumas, el partido de la Jornada 11 también dejó una escena que llamó la atención antes del silbatazo inicial. El protagonista fue Alan Mozo, quien tuvo un gesto inesperado frente a los aficionados del equipo donde comenzó su carrera profesional.

Mientras que los aficionados cementeros dicen que CU es la verdadera casa de Cruz Azul tras el empate con Pumas debido a un récord, el lateral mexicano se convirtió en tema de conversación por su reacción ante los abucheos de la afición universitaria. El defensa salió a calentar con La Máquina y terminó cantando el “Azul Azul” frente al público local.

Alan Mozo vistiendo los colores de Cruz Azul|Crédito: @CruzAzul / X

El gesto que hizo Alan Mozo en Cruz Azul ante Pumas

El momento ocurrió en el Estadio Olímpico Universitario, que registró un lleno para el encuentro entre Pumas y Cruz Azul. Cuando los jugadores cementeros saltaron a la cancha para realizar el calentamiento, Mozo escuchó los abucheos de los seguidores universitarios y respondió con ademanes de aliento mientras les cantaba “Azul, Azul”.

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La escena llamó la atención porque fue el único futbolista de Cruz Azul que reaccionó de esa manera ante el público de Pumas. El gesto cobró mayor relevancia por el pasado del defensor con el conjunto universitario, donde se formó como futbolista y permaneció durante varios años.

Alan Mozo jugó en Pumas UNAM

Mozo pasó cinco años en Pumas antes de ser transferido a Chivas en 2022. Después de no conseguir consolidarse en el Rebaño Sagrado, salió a préstamo al Pachuca y posteriormente se incorporó a Cruz Azul.

En el partido de la Jornada 11, el lateral comenzó en el banquillo e ingresó al minuto 81, cuando Pumas ganaba 3-2. Ya con Mozo en el campo, Ebere marcó el tanto que estableció el empate definitivo por 3-3 en Ciudad Universitaria.

Alan Mozo el más Azul!!! @CruzAzul https://t.co/exxpXE5kzi — Azul Media (@azul_media_mx) October 12, 2026

Los números de Alan Mozo en Cruz Azul y en Pumas

Las estadísticas del defensor muestran una diferencia importante entre sus dos etapas. Con Pumas acumuló 161 partidos, 150 como titular, 2 goles y 22 asistencias. Su paso por CU representó la etapa más extensa de su carrera entre los dos equipos.

En Cruz Azul, en cambio, suma 6 partidos, con una sola titularidad, sin goles ni asistencias. Su gesto ante la afición de Pumas añadió un episodio particular a un encuentro épico.

