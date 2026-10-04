¿Cristiano Ronaldo se retiró de la Selección de Portugal? Ya planean su partido de despedida

Cristiano Ronaldo se llevó la mirada de todos los focos luego de abandonar la concentración de Portugal en plena fecha FIFA. Muchos creían que el portugués había sellado su salida definitiva de la selección tras lo sucedido, pero la realidad es totalmente diferente. ‘CR7’ no confirmó su retiro del combinado luso.

Mediante sus redes sociales, Cristiano aclaró que revelará qué fue lo que sucedió para tomar la decisión de dejar Portugal en plena concentración y que será a su debido tiempo. Sin embargo, en ningún momento detalló que no jugará más con la camiseta lusa. Incluso, compañeros de equipo dejaron en claro que todavía la puerta está abierta.

“Cris es parte del equipo. Espero que no tome decisiones precipitadas y quiera abandonar la selección definitivamente“, fue lo que expresó Bruno Fernandes en conferencia de prensa, uno de los principales referentes de la Selección Portuguesa. Pese a ello, una información de última hora asegura que la Federación Portuguesa de Futbol busca realizar un partido de despedida para cerrar el ciclo de Ronaldo en el equipo.

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Portugal planea un partido de despedida para Cristiano

De acuerdo a la información que compartió el diario L’Equipe, la directiva de Portugal se encontraría negociando la organización de un partido de despedida y homenaje para Cristiano Ronaldo. Desde la federación buscan que el astro portugués cierre una etapa de 23 años, tras su debut internacional en el año 2003.

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Esta información sorprendió a más de un aficionado, ya que deja entrever que Portugal está buscando que Cristiano cierre su ciclo en el seleccionado nacional. A sus 41 años, el delantero no ha tomado una decisión respecto a su futuro, pero con el paso de los días podrían haber novedades sobre qué pasará entre él y la Selección Portuguesa.

¿Por qué Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal?

La polémica comenzó después de que Cristiano Ronaldo se quedara sin jugar en la victoria de Portugal por 2-1 ante Noruega. El delantero salió a calentar, pero Jorge Jesús decidió no darle minutos. El entrenador explicó que había contemplado utilizarlo durante la última media hora, aunque el desarrollo del partido cambió sus planes.

Días después, ‘CR7’ abandonó la concentración en Copenhague, previo al encuentro contra Dinamarca. Su salida ocurrió tras una conferencia de prensa del seleccionador y una conversación con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Futbol. En aquella comparecencia, Jorge Jesús había adelantado que Gonçalo Ramos sería titular ante los daneses.

Si bien su suplencia quedó en el centro de la polémica, Cristiano todavía no ha detallado los motivos de su decisión. El portugués aseguró que dará su versión a su debido tiempo y deseó suerte a sus compañeros. Por ahora, su salida de la concentración no representa un anuncio oficial de retiro de la selección.