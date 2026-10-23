Cuánto cuestan los boletos para ir a ver al Real Madrid en la Champions League 2026

Mientras los aficionados del Barcelona buscan boletos para ver a su equipo, lo mismo ocurre con los seguidores del Real Madrid, que ya pueden comenzar a organizarse para los próximos compromisos del conjunto blanco en la UEFA Champions League. El equipo disputará la Jornada 4 ante el AEK Atenas y recibirá al PSV Eindhoven en la quinta fecha.

Así como el Real Madrid logró una contundente victoria ante el Leipzig, el equipo de José Mourinho mantiene un arranque perfecto en la fase de liga de la UCL, con 9 puntos de 9 posibles y 10 goles anotados en 3 partidos. Ahora tendrá dos nuevos desafíos para acercarse a la clasificación directa a los octavos de final.

Real Madrid Campeón Champions|Handout/UEFA via Getty Images

¿Cuánto cuestan los boletos para ver AEK Atenas vs Real Madrid?

El Real Madrid visitará al AEK Atenas el miércoles 4 de noviembre de 2026, por la Jornada 4 de la Champions League. El encuentro se jugará en el OPAP Arena, también denominado ALLWYN Arena, a las 19:45, hora local de Grecia, y a las 11:45 del Centro de México.

Los precios de referencia para asistir al partido son los siguientes:

Sector visitante: entre 50 y 70 euros para los aficionados madridistas.

entre 50 y 70 euros para los aficionados madridistas. Cabeceras y gradas altas: entre 600 y 750 euros en venta general o reventa autorizada.

entre 600 y 750 euros en venta general o reventa autorizada. Tribunas laterales y zonas centrales: entre 850 y 1.300 euros, según la ubicación y la visibilidad.

entre 850 y 1.300 euros, según la ubicación y la visibilidad. Experiencias VIP: desde 1.400 euros hasta más de 3.000 euros por paquetes exclusivos.

Los valores pueden cambiar según la disponibilidad y el canal de compra. Para consultar las condiciones de acceso en Grecia, los aficionados pueden revisar el sitio oficial del AEK Atenas: aekfc.gr.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver Real Madrid vs PSV?

El martes 24 de noviembre de 2026, el conjunto blanco recibirá al PSV Eindhoven en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. El partido comenzará a las 21:00 de España, las 14:00 del Centro de México, y corresponderá a la Jornada 5 de la fase de liga.

|REUTERS

Estos son los precios de referencia compartidos para el encuentro:

Grada alta y fondos: entre 75 y 110 euros en la venta oficial. Se señala un descuento del 20% para socios no abonados.

entre 75 y 110 euros en la venta oficial. Se señala un descuento del 20% para socios no abonados. Tribuna y lateral preferente: entre 180 y 300 euros.

entre 180 y 300 euros. Entradas VIP: desde 375 euros y más de 650 euros para algunas categorías Silver y Gold.

desde 375 euros y más de 650 euros para algunas categorías Silver y Gold. Reventa: desde 180 a 220 euros para zonas altas y entre 450 y 600 euros para sectores laterales bajos.

¿Cómo comprar los boletos para ver al Real Madrid en la UEFA Champions League?

Para el partido en Madrid, la opción principal es consultar la web oficial del club: