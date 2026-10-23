Dónde juegan y cuánto cuestan los boletos para ver el Barcelona vs Aston Villa de la Jornada 4 de la Champions League

Tras una jornada difícil, donde el Barcelona perdió el invicto ante el PSG, ahora los aficionados se preguntan cuándo será su próximo partido por la UEFA Champions League. En ese marco, el equipo de Hansi Flick tendrá que recibir al Aston Villa en la cuarta fecha de la fase de liga, con la intención de recuperarse ante su público. Ya se conoce el precio de los boletos.

Mientras Lionel Messi recordó al Barcelona, los aficionados azulgranas tienen la mirada puesta en el próximo compromiso europeo del club. El encuentro se disputará el martes 3 de noviembre de 2026 en el Spotify Camp Nou, donde el conjunto catalán buscará sumar puntos frente al equipo dirigido por Unai Emery.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver Barcelona vs. Aston Villa en Champions League?

El partido se jugará en el Camp Nou de Barcelona, España, a las 21:00, hora local. Los precios de las entradas dependen de la ubicación dentro del estadio y del canal de venta. Estos son los valores de referencia proporcionados para el encuentro:

Venta oficial del Barcelona: las entradas generales parten de los 70 a 90 euros para algunas zonas altas o detrás de los arcos. Los precios aumentan en los sectores laterales.

las entradas generales parten de los 70 a 90 euros para algunas zonas altas o detrás de los arcos. Los precios aumentan en los sectores laterales. Afición visitante: las entradas asignadas a los seguidores del Aston Villa tienen un precio de referencia de 50 euros para adultos.

las entradas asignadas a los seguidores del Aston Villa tienen un precio de referencia de 50 euros para adultos. Reventa: en plataformas como StubHub o Viagogo, los boletos para las cabeceras pueden rondar entre 190 y 280 euros. En las zonas laterales y la tribuna central, los valores pueden ubicarse entre 350 y 500 euros.

en plataformas como StubHub o Viagogo, los boletos para las cabeceras pueden rondar entre 190 y 280 euros. En las zonas laterales y la tribuna central, los valores pueden ubicarse entre 350 y 500 euros. Paquetes VIP: las opciones de hospitalidad parten de unos 340 a 400 euros y pueden superar los 800 euros en ubicaciones preferenciales.

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Los importes pueden variar según la disponibilidad, las comisiones y el sector elegido. Conviene comprobar el precio final antes de pagar.

¿Cómo comprar las entradas para ver el partido entre el Barcelona y el Aston Villa?

Para buscar boletos, la primera opción es consultar la plataforma oficial del FC Barcelona. El procedimiento es el siguiente:

Ingresa al sitio oficial del club: fcbarcelona.es/es/entradas.

Busca la sección de entradas de futbol y los partidos de la Champions League.

Selecciona el encuentro entre Barcelona y Aston Villa, programado para el 3 de noviembre de 2026.

Revisa el mapa del Spotify Camp Nou y elige el sector disponible.

Completa los datos solicitados y el pago con un medio aceptado por la plataforma.

Los aficionados del Aston Villa también deben revisar los canales oficiales de su club para consultar las condiciones de acceso al sector visitante. Antes de comprar, verifica la disponibilidad y los requisitos de identificación. Para acceder al estadio se necesita pasaporte o documento de identidad.

