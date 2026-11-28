Edson Álvarez volvió a ser el dueño del mediocampo en Inglaterra. El mexicano fue titular y jugó los 90 minutos en el triunfo del West Ham United por 1-0 frente al Stoke City, duelo correspondiente a la Jornada 18 de la EFL Championship disputado en el London Stadium.

Con esta actuación, el “Machín” hiló su tercera titularidad al hilo y dejó en el olvido los más de tres meses que pasó borrado y sin actividad.

Su trabajo en la contención resultó clave para que los Hammers colgaran el cero en su portería y cortaran una mala racha de seis partidos consecutivos sin conocer la victoria.

Te puede interesar: Real Madrid vs Alavés: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 28 de noviembre, partido de la Jornada 14 de LaLiga 2026-27; marcador online

El encuentro se le complicó desde temprano al seleccionado nacional, pues vio la tarjeta amarilla apenas al minuto 15 y sumó tres faltas a lo largo del cotejo.

Lejos de condicionarse, Álvarez supo administrar sus tiempos y firmó una actuación redonda tanto en distribución como en marca: cerró con 58 pases precisos para un 88% de efectividad, recuperó 10 balones, ganó dos entradas y se impuso en siete de los 10 duelos que disputó, sin registrar goles, asistencias ni disparos al arco.

Ya en la recta final, al minuto 71, Konstantinos Mavropanos marcó el único tanto de la tarde, resultado con el que el cuadro londinense llegó a 27 puntos en la tabla.

Te puede interesar: América vs Monterrey EN VIVO: ver transmisión de partido GRATIS hoy sábado 28 de noviembre 2026 por TV Azteca

¿Edson Álvarez regresará pronto al futbol mexicano?

En medio de su buen momento en Inglaterra, distintos reportes apuntan a que Edson Álvarez está en la mira del Atlas para la próxima temporada, directiva que lo tendría en carpeta como el pilar para encabezar su nueva era.

Sin embargo, con el ritmo que ha retomado y los números que entrega en el futbol inglés, parece bastante lejano que el mediocampista vuelva a la Liga MX en el corto plazo.

Además del plano deportivo, el propio jugador ha dejado claro que su principal objetivo es darle una mejor calidad de vida a su familia, una estabilidad que hoy tiene asegurada en Europa.

Te puede interesar: Liguilla navideña: los partidos de la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX que transmitirá TV Azteca EN VIVO y GRATIS este sábado 28 de noviembre