Este equipo de la Liga BBVA MX es el que tiene la banca más productiva y los datos lo confirman

Cruz Azul llega a la recta final del Apertura 2026 con una herramienta que podría ser determinante en la Liguilla. El equipo de Joel Huiqui no solamente cuenta con jugadores capaces de marcar diferencias desde el inicio, sino que también tiene alternativas que responden cuando ingresan de cambio. Los números de sus suplentes lo colocan por encima del resto de la Liga BBVA MX.

De acuerdo con el registro de Statiskicks, La Máquina acumula 10 goles de futbolistas que comenzaron sus respectivos partidos en el banquillo después de 16 encuentros. Se trata de la cifra más alta del campeonato, superando al América y León, sus principales perseguidores en este apartado.

¿Por qué Cruz Azul tiene la banca más goleadora de la Liga BBVA MX?

El conjunto cementero ha conseguido que sus relevos tengan un peso importante en el ataque. De los 37 goles que registra en el Apertura 2026, 10 fueron anotados por jugadores que ingresaron de cambio. Esto representa aproximadamente el 27% de su producción ofensiva, es decir, más de una cuarta parte de sus tantos.

Gol de Rodolfo Rotondi Liga BBVA MX Apertura 2026 Tigres UANL vs Cruz Azul Carlos Rotondi celebrates his goal 2-3 of Cruz Azul during the 16th round match between Tigres UANL vs (and) Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Universitario Stadium, on November 07, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. (Jonathan Duenas/Jonathan Duenas)

América y León aparecen detrás con ocho anotaciones de suplentes cada uno, mientras que Santos Laguna suma seis. Por su parte, Atlas, Tijuana y Toluca cuentan con cinco, la mitad de los que acumula Cruz Azul.

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Como si fuese poco, los celestes consiguieron goles desde el banquillo en nueve jornadas diferentes. Esto refleja que Huiqui ha encontrado respuestas en sus alternativas a lo largo del torneo y que el registro no se explica solamente por uno o dos partidos.

Las bancas MÁS PRODUCTIVAS de Liga MX. ¿Tigres no tiene banca? https://t.co/EpLQKvarUx — Statiskicks (@statiskicks) November 11, 2026

¿Qué jugadores de Cruz Azul marcaron goles entrando de cambio?

Una de las particularidades de esta estadística es que las anotaciones están repartidas entre seis futbolistas. Gabriel Fernández, Christian Ebere, José Paradela y Andrés Montaño encabezan la lista con dos goles cada uno, mientras que Rodolfo Rotondi y Rogelio González completan el registro con un tanto por jugador.

Esto también demuestra que la producción de la banca no depende exclusivamente de un delantero o jugador en concreto. Huiqui ha tenido diferentes opciones para modificar sus planteamientos y sumar presencia ofensiva durante los compromisos.

Cabe aclarar que el conteo contempla únicamente los goles marcados después de ingresar como relevo. Por esta razón, no se incluyen las anotaciones que estos mismos jugadores consiguieron cuando formaron parte de la alineación titular.