Liga BBVA MX quería fichar al “Gilberto Mora hondureño”, pero su familia no lo dejó porque “iba a frenar su crecimiento”

La Liga BBVA MX puso sus ojos en una de las promesas de Honduras: Mike Anderson Arana Meléndez, un extremo de 17 años. El atacante del Real España despertó el interés de un club mexicano al ser nombrado el “Gilberto Mora hondureño”, pero su familia no lo dejó porque “iba a frenar su crecimiento”.

Los familiares del hondureño optaron por rechazar la posibilidad ante la preocupación de que un cambio prematuro interrumpiera su buen paso, pues con tan solo 17 años ya debutó con la selección mayor y hasta genera expectativa en diferentes países, entre ellos Europa, donde juega Armando León, quien genera dudas en Rafa Márquez.

Mike Arana El hondureño tiene 17 años y ya debutó con la selección mayor. (Instagram: @diez)

¿Por qué el hondureño rechazó la Liga BBVA MX?

El periodista Jafeth Moreno, reveló que el extremo decidió no aceptar la invitación para realizar pruebas con un equipo mexicano, que al momento se desconoce. Ello se debió a que sus allegados consideraron que todavía debía consolidarse dentro del combinado de Honduras y continuar con el proceso que desarrolló desde las categorías inferiores.

El objetivo de su familia fue evitar una salida apresurada durante una etapa importante de su formación, especialmente porque el atacante ya comenzó a recibir oportunidades en el representativo de la selección mayor y en el Real España.

Lo que debes saber del “Gilberto Mora hondureño”

Mike inició su formación futbolística en la Academia Centuriones y continuó en la Academia Pumas. Posteriormente, Real España le dio la oportunidad y lo incorporó a sus filas en enero de este año.

Lo que llamó la atención tanto de su país como de México es que en las categorías menores sumó más de 400 goles. De acuerdo con el diario Diez, Arana marcó 90 tantos en la categoría U-8 y en U-9. También destacó como máximo goleador en las divisiones U-14, U-18 e Intermedia.

Al seleccionado hondureño también lo conocen como “Lamine Yamal”, debido a las similitudes que los habitantes de su colonia encuentran entre ambos futbolistas. Sin embargo, en México comenzó a llamar la atención por las comparaciones con Gilberto Mora.