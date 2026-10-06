Series Divisionales MLB 2026: La hora para ver EN VIVO los juegos de HOY martes 6 de octubre

La mejor etapa del año para los amantes de las Grandes Ligas, finalmente, ha llegado. La temporada 2026 de la MLB está en su etapa de Series Divisionales, motivo por el cual en los próximos párrafos conocerás los juegos y horarios que tendrán los partidos de hoy martes 6 de octubre.

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Será este martes 6 de octubre cuando la MLB presente un total de dos partidos correspondientes a las Series Divisionales de la temporada 2026. Ante esta situación, aquí conocerás qué escuadras se enfrentan y el horario que los juegos tendrán en la República Mexicana.

¿Cómo se disputan las Series Divisionales de la MLB 2026?

Guardians vs White Sox

Dodgers vs Braves

Rays vs Yankees

Brewers vs Padres

Mad Max! https://t.co/UEDip1zwZi — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 5, 2026

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En estos momentos se han disputado tres juegos entre dos de las instituciones que llegaron a las Series Divisionales, por lo que, para este día, los amantes de la MLB únicamente podrán disfrutar de dos partidos más que completen los restantes para llevar paridad en estos enfrentamientos.

¿A qué hora son los juegos de hoy 6 de octubre del 2026?

Braves vs Dodgers | 16:00 horas | Truist Park (Serie igualada 1-1).

Padres vs Brewers | 19:30 horas | Petco Park en San Diego (Serie para los Brewers 2-0).

¿Quiénes son los favoritos a ganar la MLB 2026?

Luego de lo visto en estos primeros juegos, así como a lo largo de la temporada, el equipo favorito a quedarse con el título de la MLB 2026 son los Brewers, institución que fue la única en haber superado la línea de las 100 victorias a lo largo de la campaña.

En segundo lugar se encuentran los Dodgers de Los Ángeles, institución que vino de menos a más en la temporada y que, al ser la actual bicampeona de las Grandes Ligas, tiene un nivel de favoritismo distinto en relación a las demás escuadras.

