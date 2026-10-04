El segundo OSO del Tala Rangel para otro gol de Estados Unidos (VIDEO)

Hincado y golpeando el suelo, para luego tumbarse en el pasto, Raúl Tala Rangel reaccionó en su error garrafal que significó el segundo gol de Estados Unidos en la noche triste de este sábado 3 de octubre de la Selección Mexicana por la derrota de 3-0 en Glendale, Arizona.

Raúl Tala Rangel es quizás el portero entre los elegibles para Selección Mexicana que en apariencia juega mejor con el balón en los pies, pero en esta ocasión la atención y la suerte no lo acompañaron, ni mucho menos ser acertado en dos jugadas en las que las jugadas fueron de rutina.

Especialmente en el segundo gol, Raúl Rangel recibió el balón y pleno con el esférico intentó pasar el esférico pero lo dejó en los pies de Sullivan quien muy atento controló el balón, se abrió ligeramente y de zurda disparó de zurda para anotar el gol que fue claramente una complacencia de Rangel, quien deberá de superar esta situación para continuar con su camino en Chivas y en Selección.

Sin embargo esta jugada pésima, quedará grabada en los capítulos de la historia de la rivalidad de México ante Estados Unidos.

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¡ERRORSOTE DE NOVATOTE DE TALA! Sullivan NO PERDONA y pone el 2-0

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana en esta fecha FIFA de octubre?

El siguiente partido de México, que es además el cuarto juego en el ciclo de Rafa Márquez, será el próximo martes 6 de octubre, cuando enfrenten a Chile, agendado a las 8:20 de la noche, cotejo a celebrarse en Los Angeles.

La transmisión la podrás seguir EN VIVO por Azteca Siete y las plataformas de Azteca Deportes.