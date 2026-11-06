Los juegos que tendrá Rayados de Monterrey en el cierre del Apertura 2026 durante el mes de noviembre

El Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX ingresa en su etapa más vibrante y decisiva de la fase regular. Los Rayados de Monterrey se preparan para afrontar un mes de noviembre de altísima exigencia y saben que no hay margen para especulaciones si pretende amarrar su boleto directo a la Liguilla y asegurar los primeros puestos de la tabla general.

Con una plantilla cargada de jerarquía internacional, el conjunto albiazul encara dos compromisos fundamentales ante rivales directos en la lucha por el campeonato. El conjunto dirigido por Matías Almeyda no tiene margen de error.

Rayados: visita de alto riesgo para enfrentar a los Diablos Rojos

La primera gran prueba de fuego para los dirigidos por el cuerpo técnico albiazul se dará en el arranque de la actividad mensual. El próximo 7 de noviembre, Monterrey se trasladará a la siempre complicada aduana del Estadio Nemesio Diez para medirse ante el Toluca. Chocar contra los Diablos Rojos en su terreno representa uno de los retos más complejos del calendario debido a la intensidad del rival y la altitud del inmueble.

Este enfrentamiento directo entre candidatos podría definir el camino de Rayados en el Apertura 2026. Conseguir las tres unidades en territorio choricero significaría un golpe de autoridad sobre la mesa y un paso casi definitivo para consolidarse en la cima de la clasificación.

Cierre de gala de Rayados... pero otra vez fuera de casa

El 21 de noviembre, el combinado de Monterrey se enfrentará a los Pumas de la UNAM. La escuadra auriazul llegará jugándose la vida, lo que garantiza un trámite de partido complejo desde el pitazo inicial.

Monterrey buscará cerrar el torneo regular exhibiendo su mejor versión colectiva antes de encarar la Fiesta Grande del balompié nacional. La afición de Rayados se prepara para impulsar a su equipo en este emocionante tramo final del Apertura 2026.