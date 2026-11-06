El 10 del Toluca, Jesús Canelo Angulo ha expresado en redes sociales una advertencia contra la persona que le robó dentro de un centro comercial en días recientes, y buscando mediar y recuperar sus cosas el mensaje se ha vuelto tendencia, en tanto que aficionados al futbol y especialmente a Toluca defienden al querido jugador por el terrible acto de una “amante de lo ajeno”.

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De acuerdo a lo que se conoce de esta historia, Angulo asistió a un centro comercial en Metepec, Estado de México y extravió un bolso de lujo de más de 20 mil pesos, por lo que el campeón con los Diablos explotó y pidió a la tienda rosa la revisión de cámaras, protocolos y la forma de ayudarlo a recuperar sus cosas.

Luego de horas de suspenso la tienda habría accedido a ayudarle a dar con los responsables, y fue cuando producto de los videos identifica a una mujer quien presuntamente, toma la bolsa como si nada y escapa con rumbo desconocido impunemente.

Angulo da un plazo y ultimátum y sino, expondrá su identidad en redes sociales

El jugador enmedio de esta situación previo al partido de la Jornada 16 en contra de Rayados de Monterrey del sábado en la Bombonera, soltó un mensaje desde su furia, advirtiendo a la mujer que realizó la fechoría.

“Para esa mujer... te voy a dar la oportunidad de que regreses la bolsa sin quemarte y subirte a todos lados, tienes 24 hrs para devolverla si no créeme que va a salir tu carita en todos lados a ver si te da vergüenza y dejas de llevarte cosas que no son tuyas. Regrésala o atente a las consecuencias”

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Esta situación mantiene a Angulo tenso, pues tienen un juego encima y busca justicia, sin embargo se espera alguna reacción de autoridades para dar con la responsable, recuperar las pertenencias y hacer justicia.