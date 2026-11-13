Edson Álvarez, futbolista mexicano: “Todo lo que deseas está del otro lado del temor”

Así como la Selección Mexicana incorporó a un delantero top, en defensa no citó a Edson Álvarez para sus compromisos recientes. El pivote y defensor atraviesa una etapa complicada en su carrera, luego de perder protagonismo en el West Ham United y quedarse fuera de las convocatorias de Rafa Márquez. Sin embargo, el “Machín” ha dejado frases célebres.

Mientras Harry Kane deja frases increíbles en Inglaterra, Edson también ha dejado palabras espectaculares. Pues una vez dijo: “Todo lo que deseas está del otro lado del temor”. Una reflexión que compartió en redes sociales y que resume parte del camino que recorrió para llegar al futbol europeo.

Edson Álvarez festeja gol con West Ham United LIVERPOOL, ENGLAND - MARCH 02: Edson Alvarez of West Ham United celebrates scoring his team's third goal during the Premier League match between Everton FC and West Ham United at Goodison Park on March 02, 2024 in Liverpool, England. (Photo by James Gill/Getty Images) (James Gill/Getty Images)

Edson Álvarez se puso como ejemplo con una gran frase

El “Machín” se formó en las Fuerzas Básicas del América y debutó en Primera División en 2016. Su rendimiento despertó el interés de clubes europeos y, en 2019, aceptó la propuesta del Ajax para dar el salto al futbol de los Países Bajos.

Aunque su salida de la Liga MX generó dudas por su juventud, Álvarez apostó por continuar su crecimiento lejos de México. A través de Instagram, compartió fotografías acompañadas por la frase “Todo lo que deseas está del otro lado del temor”.

edson alvarez recibe sentido homenaje con el ajax.jpg (Reuters)

En una de las imágenes aparecía bajando de un taxi rumbo a un entrenamiento y en otra junto a uno de sus automóviles. Así, Edson transmitía un mensaje sobre afrontar los desafíos y perseguir los objetivos sin dejar que el miedo sea un obstáculo.

Otras grandes frases de Edson Álvarez

A lo largo de su carrera, el futbolista también dejó declaraciones relacionadas con la mentalidad, la Selección Mexicana y los retos que enfrentó dentro de la cancha. Estas son algunas de sus frases más recordadas del mediocentro del West Ham:

Sobre enfrentar a grandes rivales: “¿Temerle? Para nada. Respetas la jerarquía y los nombres que tienen, pero miedo para nada”.

“¿Temerle? Para nada. Respetas la jerarquía y los nombres que tienen, pero miedo para nada”. Sobre las aspiraciones en mundiales: “¿Hasta dónde llegaremos en el Mundial? Hasta donde nosotros nos lo imaginemos y queramos”.

“¿Hasta dónde llegaremos en el Mundial? Hasta donde nosotros nos lo imaginemos y queramos”. Sobre el orgullo mexicano: “Si querían ver cómo son los mexicanos, que vieran la carrera del Sargento Pedraza en el 68, mostrando la actitud del mexicano que no se deja”.

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Erik Lira and Edson Alvarez look dejected after the match following their elimination from the World Cup REUTERS/Raquel Cunha (Raquel Cunha/REUTERS)

Actualmente, Edson Álvarez atraviesa un momento complicado en el West Ham. No ha recuperado su lugar en las convocatorias del equipo inglés y su último partido oficial con los Hammers fue el 8 de agosto de 2026. Esa falta de actividad también lo alejó de las listas de Rafael Márquez para la Selección Mexicana.