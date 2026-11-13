Así como muchos se preguntan por los detalles de Jamaica vs. México, la convocatoria de Armando León también despierta curiosidad por las características que puede aportar al ataque de la Selección Mexicana. El delantero destaca por su imponente físico y una altura que le permite ofrecer una alternativa diferente para el equipo de Rafael Márquez.

Mientras se confirmaron datos del clima para Jamaica vs. México, otro de los temas que genera expectativa es la posibilidad de ver a León con el equipo azteca. El atacante de 1.89 metros y 80 kilogramos tiene condiciones para competir en el juego aéreo, presionar a los defensores y proteger el balón para facilitar la asociación con sus compañeros.

La citación a Armando León le aporta algo a la Selección Mexicana que ningún otro jugador puede (Foto: IG / Armando León)

Las cualidades de Armando León que generan expectativas en México

Con 26 años, el atacante del NK Osijek de Croacia ofrece una variante que puede ser importante para Rafa Márquez. Su estatura de 1.89 metros lo convierte en uno de los futbolistas más altos de la convocatoria y le permite competir en los balones por arriba.

León también tiene capacidad para presionar a los defensores, aguantar la marca, cubrir la pelota y descargar para que otros compañeros se incorporen al ataque. Son características que pueden darle al cuerpo técnico una alternativa distinta a las que ofrecen Santiago Gimenez y Armando González. Además, México sufre la ausencia de Raúl Jiménez.

armando-leon-mexicano-delantero-26-años-europa.jpg (Instagram: Armando León)

Rendimiento reciente de Armando León

El delantero mexicano encontró en Europa un lugar mejor después de tener pocas oportunidades en la Liga BBVA MX. Tras su paso por el futbol de Andorra, llegó al NK Osijek de Croacia. Durante la temporada 2026-27, León suma 5 goles y 2 asistencias en 14 partidos.

No obstante, también existen dudas sobre su actualidad. El atacante de 26 años llega después de una racha reciente sin marcar con su equipo y tendrá que demostrar que puede trasladar sus condiciones al nivel internacional.

Armando León, convocado por México; el Osijek celebra su llamado especial Armando León, convocado por México; el Osijek celebra su llamado especial

Detalles de la serie de Jamaica vs. México

La Selección Mexicana afrontará ante Jamaica los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-27. El encuentro de ida se disputará este sábado 14 de noviembre, a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), en el National Stadium de Kingston. La transmisión estará disponible por Azteca 7, el sitio web y la aplicación de TV Azteca Deportes.

La vuelta será el martes 17 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León. El ganador de la eliminatoria avanzará al Final Four de la competencia y asegurará su clasificación a la fase de grupos de la Copa Oro 2027.