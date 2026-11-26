Las actuaciones de Santiago Sandoval con la Selección Mexicana Sub 20 y con las Chivas han llamado la atención del Borussia Dortmund y de varios equipos de Europa que han comenzado a monitorear su rendimiento con el Rebaño Sagrado.

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Así lo reveló el medio alemán Fussball Transfers que calificó al centrocampista de 19 años como un “megatalento” que está siendo seguido por el Dortmund, pero también por equipos como el Porto, el Olympiacos y el PSV Eindhoven.

Recientemente Sandoval firmó una extensión de su contrato con el Guadalajara hasta el 2029, y aunque aun no hay ofertas formales por el jugador, el club que se decida comprar su carta tendría que pagar al menos entre 12 y 14 millones de euros, de acuerdo con el citado medio.

Sandoval debutó con el Rebaño en el Apertura 2025 y desde entonces ha disputado un total de 49 partidos, convirtiendo 12 goles y contribuyendo con dos asistencias.

Recientemente debutó con la Selección Mexicana Mayor en donde ha tenido cinco participaciones de la mano de Rafael Márquez en donde tuvo dos asistencias en el juego de Ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League ante Jamaica.

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