Armando “Hormiga” González atraviesa una nueva etapa de su carrera en el futbol griego, donde sus actuaciones con el Olympiacos ya generan comentarios de su entrenador, Imanol Alguacil. El español habló sobre las condiciones del atacante mexicano, su comportamiento profesional y los aspectos que todavía necesita para convertirse en un futbolista más completo, algo que jamás destacó Gabriel Milito, quien reflexionó sobre el liderato.

En una entrevista con Claro Sports, el técnico reconoció que el exdelantero de Chivas tiene un futuro prometedor, aunque pidió paciencia con su proceso de adaptación. Sus declaraciones llegaron antes del enfrentamiento contra el AC Milan por la UEFA Europa League, que se disputará este jueves.

Imanol Alguacil El español reconoció las habilidades de Armando, pero consideró que tiene mucho margen de mejora.

Lo que dijo el entrenador del Olympiacos sobre González

Alguacil explicó que González todavía tiene aspectos por perfeccionar, pero resaltó la actitud que muestra tanto en los entrenamientos como durante los partidos. Describió al mexicano como un futbolista con proyección y futuro, al que considera necesario acompañar durante su crecimiento.

“Es un jugador con muchísima proyección, con futuro, pero con este tipo de jugadores hay que tener muchísima paciencia, hay que trabajar. Todavía tiene mucho, mucho, mucho margen de mejora”, mencionó el técnico del equipo griego.

Imanol también habló sobre la mentalidad del delantero y su compromiso con el futbol. Explicó que no tiene quejas sobre su comportamiento profesional y que el propio jugador conoce los detalles que necesita corregir para elevar su rendimiento.

Los números de la Hormiga en Grecia

La llegada del seleccionado mexicano al conjunto griego se dio durante la última semana de agosto de 2026. Desde entonces, el atacante suma siete goles en las tres competiciones que disputa su equipo: dos en la Superliga de Grecia, tres en la Copa y dos en la UEFA Europa League.