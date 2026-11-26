La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) reconoció este jueves 26 de noviembre haber sido víctima de un ciber ataque que vulneró parte de los archivos e información personal y empresarial que resguarda el organismo rector del futbol mundial.

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La FIFA reconoce haber sido víctima de un ciberataque

Un portavoz de la FIFA reveló que los atacantes lograron acceder a un conjunto de información limitada haciéndose pasar por empleados del organismo y señaló que ya se trabaja en colaboración con las autoridades correspondientes para investigar el caso.

La fuente señala que la información sustraída corresponde a menos del 0.1 por ciento del total de datos que conserva la FIFA y descartó que fueran afectados datos relacionados con el proyecto FIFA Forward Enterprise.

No se revelaron detalles sobre la fecha exacta en la que ocurrió el ataque ni las personas u organizaciones que pudieran haberse visto afectadas con la divulgación de información confidencial. La FIFA no ha confirmado el contenido de los archivos que se vieron vulnerados.

Por su parte, el grupo Handsome Boy Hacking Club (HBHC) se atribuyó el ciberataque aseguando haber sustraído más de 12 gigabytes de documentos internos de la FIFA, entre los que se encontrarían documentos de identidad y migración, registros financieros, expendientes legales e información administrativa y de gobernanza.

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