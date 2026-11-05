El mensaje con el que Cristiano Ronaldo puso fin a su historia con Portugal

La fecha FIFA de noviembre del 2026 entrará a la historia como una de las más importantes que el futbol internacional tendrá en los últimos 30 años, pues previo ella se anunció que el astro lusitano, Cristiano Ronaldo, dejará oficialmente la Selección de Portugal.

Y es que, en las últimas horas, Cristiano Ronaldo confirmó su retiro de la Selección de Portugal después de décadas de formar parte de la misma, motivo por el cual no está de más conocer el mensaje con el que el futbolista del Al Nassr confirma su salida del conjunto europeo previo a la siguiente fecha FIFA.

¿Qué mensaje concedió Cristiano Ronaldo para confirmar su retiro de Portugal?

Fue a través de un video publicado en sus redes sociales oficiales que Cristiano Ronaldo confirmó que, con 41 años de edad, se retirará de la Selección de Portugal a unos días para la fecha FIFA de noviembre, misma en donde su país enfrentará a Dinamarca y Gales.

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“No ha sido una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman solo con la cabeza, también se toman con el corazón. Si alguna vez los hice felices, si alguno de mis goles los hizo abrazar a alguien, olvidar una preocupación o sentir orgullo por nuestro país, entonces todo habrá valido la pena”, explicó.

Fue así como, tras finalizar explicando que “Portugal siempre será parte de mi vida”, Cristiano Ronaldo termina una carrera de 23 años en la Selección absoluta de su país, misma en la que, entre otras cosas, cosechó la Eurocopa del 2016, así como la UEFA Nations League años posteriores.