El número mágico del Rebaño: Chivas busca amarrar el liderato y cerrar la Liguilla en casa

Guadalajara se encuentra en una posición privilegiada para consumar una campaña de ensueño. Con la Liguilla a la vuelta de la esquina, la escuadra tapatía tiene en sus manos la oportunidad dorada de amarrar el liderato general de la competencia de Apertura 2026 y asegurar el derecho de cerrar todas las eliminatorias en la cancha del Estadio Akron.

La combinación que necesita Chivas para terminar en la cima

Para la Jornada 17, la ecuación es clara para los dirigidos por Gabriel Milito: el número mágico se reduce a sumar tres puntos y esperar una combinación afortunada.

Con un triunfo frente a Cruz Azul, las Chivas alcanzarían la cima absoluta de la clasificación; no obstante, la ecuación se completa únicamente si las Águilas del América no consiguen la victoria en su exigente visita al ‘Volcán’ para enfrentar a los Tigres. En caso de lograr ambos resultados, el Rebaño Sagrado firmará la posición de honor de cara a la lucha por el título. Otra sería que que el Rebaño gane por goleada (6-0) y tener una diferencia de goles que le favorezca.

Por el contrario, el margen de error es mínimo: cualquier combinación que no contemple el triunfo rojiblanco o que combine un tropiezo tapatío con una victoria azulcrema podría desplazar a Chivas al segundo o tercer puesto de la tabla, perdiendo la ventaja definitoria de la localía en hipotéticas rondas avanzadas de semifinales o la gran final.

Fechas y horarios oficiales de la Jornada 17

La definición de la cima del Apertura 2026 se jugará en dos fechas de alarido:

Tigres vs. Club América

Fecha: Sábado 21 de noviembre de 2026

Horario: 21:00 horas (Tiempo del Centro de México)

Sede: Estadio Universitario

Guadalajara vs. Cruz Azul

Fecha: Domingo 22 de noviembre de 2026

Horario: 17:07 horas (Tiempo del Centro de México)

Sede: Estadio Akron