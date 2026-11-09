Muchos lo odian pero este es el hombre clave en Cruz Azul

Aunque no está tan lejano, poco a poco queda como anécdota ese lapso maldito que se concretó desde 1997 hasta 2021 sin títulos de liga. Y es que la época reciente de Cruz Azul ha tenido buenos dividendos desde la llegada de Iván Alonso como director deportivo. Con todo y sus polémicas, el uruguayo ha sido diferencial con las contrataciones y proyectos que ha armado con la elección de jugadores y estrategas.

¿Por qué Iván Alonso es el hombre más importante de Cruz Azul?

Las diferentes posturas indican que los jugadores son los que hacen la diferencia en la cancha, sin embargo los armados de plantillas y elección de estrategas requieren de buenas planeaciones. En ese sentido, Iván Alonso ha dejado en la cima a Cruz Azul desde fases regulares, liguillas e incluso a través de la obtención de títulos. Así lo indican las estadísticas.

En el Clausura 2024 se trajo a Martín Anselmi, el equipo sumó 33 unidades y quedó subcampeón.

En el Apertura 2024 sumaron 42 puntos y cayeron en semifinales ante América.

En el Clausura 2025 entró Vicente Sánchez ante la polémica con Anselmi y ganaron la Concachampions. Sin embargo, aún con 33 puntos en liga mexicana… quedaron fuera en semifinales ante América.

Sin embargo, aún con 33 puntos en liga mexicana… quedaron fuera en semifinales ante América. En el Apertura 2025 sumaron 35 unidades y cayeron en semifinales a manos de Tigres.

Y finalmente, Cruz Azul sumó 33 puntos y vencieron en la final a los Pumas con global de 1-2.

¿Cuál es el análisis general de Iván Alonso en Cruz Azul?

Aunque se pueden cuestionar temas como la “paternidad” que América impuso sobre Cruz Azul, desde su arribo a la dirección deportiva celeste… siempre suman más de 30 puntos y lo más bajo a lo que llegan es semifinales. Ya consiguieron 3 títulos (incluido el Campeón de Campeones 2026) y en este Apertura 2026 se cumplen solamente dos años y medio de su arribo. En ese sentido, Iván Alonso se percibe como una figura clave del proyecto, que se enfrentará a una nueva liguilla con el objetivo claro de ganar el bicampeonato. Y así, sumar un nuevo trofeo en esta época donde las maldiciones ya no son cosas en las que se crean en La Noria.