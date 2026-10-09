Vaquero Navarrete: de trabajar de albañil en el Estado de México a aspirar a la unificación de los campeonatos de peso superpluma de la OMB, FIB y CMB

Emanuel Vaquero Navarrete tiene en casi dos semanas su pelea más importante de su carrera, cuando se enfrente a O´Shaquie Foster en la Frost Bank Center, de San Antonio, Texas, combate que encumbrará al de San Juan Zitlaltepec, Estado de México, municipio en el que hace unos 15 años atrás, trabajó en el oficio de la construcción.

La familia Navarrete, tiene dos actividades que ha perdurado por los años, una deportiva que es el boxeo y en la que Emanuel Navarrete es el exponente más exitoso, pero sus primos y tíos, llegaron al profesionalismo.

Otra actividad que tiene la familia Navarrete, y que ha avanzado por generaciones, es la de la albañilería y en la que también el campeón mundial superflua por la FIB y la OMB aprendió y trabajó.

De hecho, en una construcción que la familia realiza en San Juan Zitlaltepec, Navarrete a puesto manos a la obra y al ser cuestionado por Box Azteca, dio una curiosa respuesta.

¿Vaquero, te hemos visto construyendo recientemente y activo en la obra, es una muestra también de tu humildad cuando quizás alguien te lo puede hacer?

R: "No, cual humildad. Sé hacerlo y estoy chambeando en la casa, estamos construyendo y yo sé y lo hago (risas)"

El récord y la carrera de Emanuel Vaquero Navarrete

Vaquero Navarrete, de 31 años, debutó en el boxeo profesional el 18 de febrero del 2012 cuando derrotó a Misael Ramírez en Zumpango en el Auditorio Municipal, por la vía del nocaut.

Actualmente presume de una marca de 40 victorias con 33 nocauts, además de un par de derrotas, la última de estas ante Berrincheyk cuando trató de tomar el título vacante de la OMB en peso ligero. También en su carrera hay un empate.

Ahora ante Foster tiene la chance por primera vez de ser monarca mundial del CMB y ponerse más cerca de un título indiscutido, lo que lo colocaría en un punto de estrella a nivel global, por ello es que Vaquero la considera la pelea más complicada de su carrera.