Vaquero Navarrete, de campeón del mundo a recordar sus inicios trabajando en la construcción

El peleador mexicano Emanuel Vaquero Navarrete, quien está en espera de su siguiente pelea para desafiarse en la divisón de los pesos superplumas y exponer sus títulos de la OMB y la FIB, ha recordado sus inicios en un video subido a sus redes sociales, cuando trabajaba de albañil.

Vaquero Navarrete, con una trayectoria impecable, un estilo efectivo y un corazón que lo ha colocado en el gusto del público, reveló un video en el que se le ve subido en un andamio y recibiendo bloques de construcción, los cuales además lucen bastante pesados.

Vaquero Navarrete ha compartido en muchas ocasiones que la primera forma en la cual se ganó la vida fue como albañil, oficio de la familia Navarrete y que le dio los cimientos para regirse con humildad y trabajo, lo que comparte con su nucleo familiar.

El peleador de 31 años de edad y que ha advertido que está en los últimos años de su carrera, explicó en su posteo que estaba recordando el modo en el que empezó.

"Aquí recordando como es que empezamos y también como es que sale el power punch. Está buena la calor mi raza ánimo, mientras cae jale!!", dijo Vaquero Navarrete en su video en la que parece estar haciendo un nuevo espacio dentro de su casa que ha ido mejorando conforme pasa el tiempo y su carrera crece.

Entrenamiento alternativo de Vaquero Navarrete

Sin que sea la finalidad, pero también en el aspecto físico, la actividad que muestra el Vaquero tiene una consecuencia positiva en su resistencia y desarrollo muscular.

Vaquero Navarrete, en el top 10 del mundo del boxeo

Con la victoria de Vaquero Navarrete ante Sugar Núñez de este año, con lo que se conviritió en campeón unificado de la Organización Mundial de Boxeo y de la Federación Internacional de Boxeo, el peleador de San Juan Zitlaltepec, Estado de México llegó al top 10 libra por libra del mundo.

La posición que tiene es la décima del ranking y se estima que pueda subir si prospera una pelea ante O'Shaquie Foster, campeón del CMB de la misma división y lo derrota en un combate que todo el mundo del boxeo desea ver.

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