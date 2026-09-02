¡OFICIAL! Vaquero Navarrete enfrentará a O’Shaquie Foster en pelea unificatoria en peso superpluma

¡HAY TIRO! Emanuel Vaquero Navarrete se enfrentará este próximo 24 de octubre en pelea de unificación en contra de O'Shaquie Foster en San Antonio, Texas. Este combate en peso superpluma se coloca como una de las grandes batallas en el último trimestre del año y será una pelea muy atractiva como peligrosa para el de San Juan Zitlaltepec, Estado de México.

El Vaquero Navarrete buscará derrotar a Foster O’Shaquie Foster, llega al combate ante Vaquero Navarrete, con marca de 25 victorias con 12 nocauts, ademas de tres derrotas y nunca ha sido noqueado en su carrera que comenzó en agosto del 2012.

Foster, nacido en Texas, Estados Unidos, tiene este combate para exponer su cetro superpluma del Consejo Mundial de Boxeo.

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Este desafío le llega a los 32 años y pocos meses después de haber defendido con éxito su batalla en mayo del 2026 ante Raymond Ford en Houston.

Navarrete, monarca por la Federación Internacional de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo, expone sus dos títulos y será la primera ocasión en la que pondrá en juego el cetro de la FIB, que le ganó a Sugar Núñez.

En diciembre pasado, Foster estuvo en la Arena en donde peleó Vaquero. Lo vigiló desde el pesaje y en el combate estuvo muy al pendiente de sus recursos, desarrollo de pelea y técnica.

Al finalizar el choque, Foster no descartó una posible pelea la cual ahora se ha hecho oficial.

¿Dónde y cuándo sucederá la pelea de Emanuel Vaquero Navarrete ante O'Shaquie Foster?

La pelea de Emanuel Vaquero Navarrete en contra de O'Shaquie Foster sucederá el 24 de octubre en la Frost Bank Center, de San Antonio, Texas, casa de los Spurs de San Antonio. El pleito sucederá en la división de las 130 libras peso superpluma.

Be there as a king emerges at 130. pic.twitter.com/Bd5Y53U4Vk — Top Rank Boxing (@trboxing) September 2, 2026