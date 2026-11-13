En plena concentración de la Concacaf Nations League, Manchester United le quita a Pochettino a Estados Unidos y paga 10 millones de dólares por su fichaje

El Manchester United ha confirmado la contratación de Mauricio Pochettino como su nuevo director técnico, para suplir en el banquillo a Michael Carrick, luego del peor inicio de los Red Devils en 40 años en la Premier League.

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Manchester United presenta a Mauricio Pochettino como su nuevo DT

A través de sus redes sociales, el Manchester United confirmó la llegada de Pochettino al banquillo de Old Trafford tras pagar los 10 millones de dólares a la Federación de los Estados Unidos por la cláusula de rescisión del contrato del argentino.

Pochettino aun estará al frente del combinado de las Barras y las Estrellas para los dos compromisos ante Haití por los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf que disputará este sábado 14 y martes 17 de noviembre.

Mauricio Pochettino has agreed to become the Manchester United men’s head coach. — Manchester United (@ManUtd) November 13, 2026

Pochettino llegará a un Manchester United que actualmente marcha en el puesto 18 de la Premier League, en puestos de descenso y con ocho puntos. El argentino podría debutar en el banquillo de los Red Devils nada menos que ante el Liverpool en el Clásico de Inglaterra el próximo sábado 21 de noviembre.

El estretega llegó a la Selección de Estados Unidos en septiembre del 2024 con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en donde llegó hasta los Octavos de Final. Pero no pudo sumar palmarés a sus vitrinas y su mejor resultado fue el subcampeonato en la Copa Oro 2025 que terminó perdiendo ante México.

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