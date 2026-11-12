La Selección Mexicana de Futbol y todo el staff técnico encabezados por Rafael Márquez, han llegado a Jamaica para enfrentar a este equipo en el juego de ida de los Cuartos de Final de la Nations League, partido que será el próximo sábado 14 de noviembre en el Estadio Nacional.

México, que tuvo tres días de entrenamientos en Playa del Carmen, buscando tener sensaciones similares en el caribe, a lo que sucederá en Jamaica, dejó Quintana Roo la tarde del jueves y luego de unas horas de vuelo hicieron su arribo.

Te podría interesar: ¿Quién es Armando León, el mexicano que viene del futbol de Croacia a ganarse un puesto en la delantera?

A su llegada, de acuerdo a algunos videos, se ven rostros de ilusión, de buen ambiente, otros de concentración y enfoque, por lo que será el juego del sábado, en el que de antemano saben que se juegan un pase a Semifinales ante un equipo que no es sencillo, pero que en todas las líneas México los supera.

Te podría interesar: Dónde ver México vs Jamaica EN VIVO

¿Oigan, Is This Love, Incondicionales? 🫶💚



Con mucho flow arribamos a la tierra del reggae. 🎶🇯🇲



Ya en Jamaica listos para dar nuestro máximo esfuerzo. 💪🇲🇽#SomosMéxico. pic.twitter.com/m8kWqhES6H — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 13, 2026

La agenda de México para el partido en contra de Jamaica de este sábado

Ahora la agenda de la Selección Mexicana, debería de continuar con descanso por el viaje de este jueves, para que mañana viernes 13, el equipo haga un reconocimiento de la cancha del Estadio Nacional y una sesión de entrenamiento, todo esto cerrando la preparación para chocar ante Jamaica.

¿Cuáles han sido los resultados de México en esta breve era Rafa Márquez?

Rafa Márquez, timonel del equipo mexicano no la tiene fácil, porque llegan con una presiópn luego de no lograr ni una victoria en 4 partidos y apenas encajó dos goles.

México 1-1 Colombia 26 de septiembre

México 1-1 Perú 29 de septiembre

Estados Unidos 3-0 México 3 de octubre

México 0-2 Chile 6 de octubre

¿Días y hora de la transmisión de los partidos de la Selección Mexicana en contra de Jamaica?