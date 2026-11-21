El pasado viernes 20 de noviembre del 2026, el encuentro entre Algodoneros de Guasave vs Venados de Mazatlán en el Estadio Kuroda Park fue suspendido por un enfrentamiento armado en Guasave, Sinaloa.

La Liga Mexicana del Pacífico publicó un comunicado en sus redes sociales en el que confirmó la cancelación del encuentro.

“Ante los hechos de seguridad suscitados durante las últimas horas en la ciudad de Guasave, la Liga Mexicana del Pacífico Banamex de la mano con las autoridades locales, y buscando salvaguardar la integridad de nuestros aficionados, determinaron la cancelación del juego que sostenían Venados de Mazatlán y Algodoneros de Guasave en el Kuroda Park”.

Comunicado oficial en relación al juego entre @venadosbase y @AlgodonerosGsv.



Solicitamos a la afición mantenerse pendiente de las redes sociales oficiales de la Liga Mexicana del Pacífico Banamex y de @AlgodonerosGsv donde se dará a conocer cualquier actualización relacionada… pic.twitter.com/5OIeuhB6Eq — Liga Mexicana del Pacífico Banamex (@LMPBanamex) November 21, 2026

Este sábado 21 de noviembre del 2026, la Liga Mexicana del Pacífico Banamex informó en sus redes sociales que la serie Venados de Mazatlán y Algodoneros de Guasave queda totalmente cancelada tras el enfrentamiento armado en Guasave, Sinaloa.

La Liga explicó que la decisión se tomó siguiendo las indicaciones de las autoridades municipales, para salvaguardar la integridad de jugadores, aficionados, empleados, personal de los estadios y medios de comunicación.

“Unidos por la afición: se cancela la serie entre Venados de Mazatlán y Algodoneros de Guasave

La Liga Mexicana del Pacífico Banamex informa que se cancela la serie entre Venados de Mazatlán y Algodoneros de Guasave. Esto incluye los juegos programados para este fin de semana. La decisión se tomó siguiendo las indicaciones de las autoridades municipales y para salvaguardar la integridad de todos los que hacen posible el béisbol: jugadores, aficionados, empleados, personal de los estadios y medios de comunicación.

En el Pacífico vivimos un béisbol por la paz. Para que el béisbol sea fiesta, primero hay que cuidar a las familias que llenan nuestros estadios. Hoy nos toca cuidarnos entre todos. Así volveremos pronto a encontrarnos en las gradas.

La Liga agradece la comprensión y el apoyo de la afición."