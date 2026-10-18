Erik Lira da un PASO IMPORTANTE para SALIR de Cruz Azul; esta es la última actualización

Comienza la cuenta regresiva para la llegada de una nueva Liguilla en el futbol mexicano, misma en donde, si no ocurre nada extraño, tendrá como uno de los protagonistas a un Cruz Azul que arribará a esta fiesta grande como el actual campeón de la Liga BBVA MX.

cruz azul

A pesar de ello, el presente de Cruz Azul no es el mejor en relación a torneos pasados y parte de ello deriva de los jugadores que podrían salir al término de la temporada. Uno de ellos es Erik Lira, quien ha buscado desesperadamente lograr su objetivo de jugar en Europa.

¿Erik Lira dirá adiós a Cruz Azul al término del torneo?

De acuerdo con información difundida en el programa español El Partir de la Una, Tarek Seniat, responsable en Europa de la agencia que representa a Erik Lira, se habría reunido con Braludio Vázquez en Paterna, lugar en donde se encuentran las instalaciones del Valencia de Javier Aguirre.

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Vale decir que esta agencia representa, entre otras personalidades, al jugador del Cruz Azul. Además, en el pasado se vinculó a Erik Lira con la primera división de España, un hecho que podría volverse realidad toda vez que Javier Aguirre ha tomado el mando de la institución.

Cabe mencionar que, hasta el momento, no existe un anuncio oficial al respecto de esta situación. Además, vale decir que Erik Lira también sería el interés de otras escuadras en el viejo continente como el Mónaco, equipo que buscó ficharlo en el pasado mercado de fichajes.

¿Cuál es el valor en el mercado de Erik Lira?

De acuerdo con información del portal Transfermarkt, la carta de Erik Lira, actual capitán de la Máquina de Cruz Azul, tiene un costo de 14 millones de euros; es decir, alrededor de 300 millones de pesos, cantidad que podría ser una agravante importante para su llegada a Europa.