El Toluca está listo para su participación en la Copa Intercontinental 2026 y para ello presentó el que será el uniforme que utilizarán en la justa en la que debutarán el próximo miércoles 9 de diciembre ante el campeón de la Copa Libertadores 2026.

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Toluca presenta uniforme para la Copa Intercontinental 2026 inspirado en el campeonato del Invierno 98

A través de sus redes sociales, el Toluca presentó su uniforme especial para la Copa Intercontinental , el cual está inspirado en el utilizado durante el Invierno 98 que marcó el inicio de una dinastía para el equipo de la mano de José Saturnino Cardozo.

Se trata de una camiseta con su tradicional color rojo, pero con detalles en blanco en el cuello y en las mangas en las que destacan pequeñas llamas.

Recuperamos las llamas de 1998 🔥 y esta vez para representar a México en la Copa Intercontinental 🌎⚽️@newbalance @NBFootball pic.twitter.com/CucniSAtro — Toluca FC (@TolucaFC) November 26, 2026

Este diseño hace recordar el que utilizaron en el torneo Invierno 98 en donde los Diablos Rojos salieron campeones de la Liga BBVA MX y comenzaron una dinastía que se extendió por varios años con Enrique ‘Ojitos’ Meza en la dirección técnica y con Cardozo en la delantera.

El Toluca buscará conquistar el Derbi de las Américas ante el Campeón de la Copa Libertadores 2026 que se definirá el próximo sábado 28 de noviembre entre el Palmeiras y Estudiantes de La Plata.

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