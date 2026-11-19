El mundo quedó paralizado con la nueva entrega de Grand Theft Auto VI desarrollada por Rockstar Games, título que llevó 13 años de desarrollo y que por fin ya está a la venta a nivel mundial desde este jueves 19 de noviembre. Más allá de la promesa de acción y mundo abierto, el videojuego ofrece distintas mecánicas, entre ellas, mantener en forma a los protagonistas.

Jason Duval y Lucía Caminos, los dos protagonistas que tendrá esta entrega, pueden cambiar su físico a lo largo de la historia dependiendo de las decisiones que tome el usuario con cada uno de ellos. Este título utiliza un sistema de seguimiento del estado físico que permite controlar distintas estadísticas que serán esenciales para el desarrollo del juego como la fuerza, la resistencia cardiovascular, la concentración y el peso.

GTA VI promueve la actividad física

Practicar ejercicio y mantener hábitos saludables dentro del videojuego le permitirá a los usuarios mejorar las capacidades de sus personajes, mientras que la inactividad puede hacer perder el progreso y ser perjudicial para la experiencia de juego. Una de las principales mecánicas del GTA VI es el entrenamiento de fuerza que puede llevarse a cabo tanto con Jason como con Lucía.

El entrenamiento de fuerza se puede llevar a cabo en gimnasios, como así también en la casa de Jason, en la zona posterior. Los personajes podrán realizar distintos ejercicios como dominadas o levantamiento de pesas mediante press de banca, sentadillas, entre otros ejercicios.

GTA VI Lucía Caminos, una de las protagonistas del GTA VI, entrenando en el gimnasio (Rockstar Games)

Otra mecánica es la resistencia, la cual es vital para esprintar por mayor cantidad de tiempo y para otras actividades como saltar, por ejemplo. Para mejorar la resistencia, el usuario puede realizar actividades como correr en cintas, montar en bicicleta, practicar kayak, nadar o golpear sacos de boxeo.

La concentración también es importante, ya que permite ralentizar el tiempo, facilitar la detección de elementos dentro de un entorno y obtener ventajas en determinadas situaciones. Esta capacidad puede ser aumentada al realizar actividades como el baloncesto, la pesca, el golf, el billar o la meditación.

Por otro lado, la alimentación también es importante: dependiendo qué tipo de comidas ingieras, repercutirá en el estado físico de tu personaje. El descanso también influye en la recuperación física, ya que dormir permite restablecer las estadísticas de los protagonistas.

I didnt want to let the community down so it is finally done. I present to you: max weight, low muscle Jason AKA the True Fat Jason. Now I can finally sleep in peace after this GTA 6 marathon. i should probably make a guide on how to do this... https://t.co/YQyHXhd7e1 — Sir Joseph Windsor (@SirJosephWindsr) November 19, 2026

GTA VI ya está disponible en todo el mundo

La espera terminó. Grand Theft Auto VI salió a la venta este jueves 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, poco más de 13 años después del estreno de GTA V. Por su parte, quienes esperaban jugarlo en computadora deberán seguir pendientes, ya que Rockstar Games todavía no ha anunciado una fecha de lanzamiento para PC.

En México, la edición estándar del videojuego se puede adquirir en la PlayStation Store y en la tienda de Xbox. Antes de descargarlo, hay un detalle a tener en cuenta: Rockstar informó que el archivo de la precarga puede ocupar hasta 212 GB, dependiendo de la consola.